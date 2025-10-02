Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rosyjska prowokacja na Bałtyku [AKTUALIZACJA]

Region Elżbieta Bielecka, Julia Nowicka, IAR

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Nowe informacje w sprawie rosyjskiego kutra w pobliżu gazociągu na Bałtyku. Jak informuje Morski Oddział Straży Granicznej, miał on się pojawić 18 mil morskich na północ od Władysławowa.
MSZ Rosji: rola Polski w prowokowaniu konfliktu z Ukrainą była jedną z wiodących

MSZ Rosji: rola Polski w prowokowaniu konfliktu z Ukrainą była jedną z wiodących

Kolejny incydent w pobliżu szczecińskiego portu - potwierdza Donald Tusk
Kuter miał wykonywać podejrzane manewry blisko podmorskiego rurociągu, należącego do Petrobalticu. Kuter zatrzymał się tam na około 20 minut.

Straż Graniczna zauważyła rosyjski kuter w środę około godziny 6:30. Nie doszło do poważnej sytuacji zagrożenia - poinformowała na konferencji prasowej w Warszawie Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.

Wywołany przez radio, miał tłumaczyć się awarią silnika, a po nakazie opuszczenia strefy kuter odpłynął.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że każdego dnia na Bałtyku i w przestrzeni powietrznej dochodzi do działań prowokacyjnych.

"Musimy być bardzo rozważni, interweniować stanowczo, ale z głową. I tak się dzieje w przypadku interwencji zarówno wojskowej, jak i interwencji Straży Granicznej" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Do incydentu odniósł się też premier Donald Tusk, który mówił w Kopenhadze, że cały Zachód jest zagrożony, a agresja na Ukrainę, to dopiero pierwszy etap podejścia Rosji.

Edycja tekstu: Michał Król
Wszystko skończyło się bezpiecznie, na polecenie polskiej Straży Granicznej rosyjski kuter wycofał się - poinformowała podczas konferencji prasowej rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
Relacja Jolanty Turkowskiej (IAR)
Relacja Elżbiety Bieleckiej z programu "Tematy i Muzyka"

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od przedwczoraj oglądane 5303 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4938 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4417 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4391 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4203 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińscy uczniowie pielęgnują tradycję obchodzenia Święta Pieczonego Ziemniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Kidawa-Błońska

Najnowsze podcasty