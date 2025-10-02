WF po nowemu. Młodzieży podobają się zmiany?

WF ma poprawić sprawność młodzieży i nauczyć m.in. empatii i komunikacji. Lekcje wychowania fizycznego "po nowemu" odbywają się od początku roku szkolnego.
1 września do szkół weszła nowa podstawa programowa z tego przedmiotu. Są w niej m.in. zalecenia częstszego wychodzenia na zewnątrz.
W najmłodszych klasach szkół podstawowych będzie obowiązek przeprowadzania rocznych testów sprawnościowych.
O to, czy nowy WF podoba się uczniom, zapytała w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka. - Bardzo nam się podobają nowe zajęcia. - Najlepsza jest gra w zbijaka. Mamy zajęcia chyba cztery razy w tygodniu. Często wychodzimy teraz na dwór. - Wolę mieć zajęcia na zewnątrz niż w sali gimnastycznej - mówili uczniowie.
Eksperci, którzy pracowali nad zmianami w podstawie programowej zaznaczyli, że wuefiści powinni mieć większą elastyczność w doborze ćwiczeń - podkreśla szczecińska wicemistrzyni świata w skoku o tyczce, Monika Pyrek.
- To nauczyciel widzi na co dzień dzieci i wie, w jakiej kondycji fizycznej są i jakie umiejętności posiadają. To dlatego lepiej, aby indywidualnie dobierał dzieciakom odpowiednie aktywności, tak żeby robiły postępy - dodaje Pyrek.
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego obejmuje uczniów szkół podstawowych i średnich.
