WF po nowemu. Młodzieży podobają się zmiany?

Region Weronika Łyczywek

Zdjęcie podglądowe. Lekcja w-f w SP 45 z Wilkami Morskimi. Fot. Łukasz Szełemej
Zdjęcie podglądowe. Lekcja w-f w SP 45 z Wilkami Morskimi. Fot. Łukasz Szełemej
WF ma poprawić sprawność młodzieży i nauczyć m.in. empatii i komunikacji. Lekcje wychowania fizycznego "po nowemu" odbywają się od początku roku szkolnego.
1 września do szkół weszła nowa podstawa programowa z tego przedmiotu. Są w niej m.in. zalecenia częstszego wychodzenia na zewnątrz.

W najmłodszych klasach szkół podstawowych będzie obowiązek przeprowadzania rocznych testów sprawnościowych.

O to, czy nowy WF podoba się uczniom, zapytała w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka. - Bardzo nam się podobają nowe zajęcia. - Najlepsza jest gra w zbijaka. Mamy zajęcia chyba cztery razy w tygodniu. Często wychodzimy teraz na dwór. - Wolę mieć zajęcia na zewnątrz niż w sali gimnastycznej - mówili uczniowie.

Eksperci, którzy pracowali nad zmianami w podstawie programowej zaznaczyli, że wuefiści powinni mieć większą elastyczność w doborze ćwiczeń - podkreśla szczecińska wicemistrzyni świata w skoku o tyczce, Monika Pyrek.

- To nauczyciel widzi na co dzień dzieci i wie, w jakiej kondycji fizycznej są i jakie umiejętności posiadają. To dlatego lepiej, aby indywidualnie dobierał dzieciakom odpowiednie aktywności, tak żeby robiły postępy - dodaje Pyrek.

Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego obejmuje uczniów szkół podstawowych i średnich.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

