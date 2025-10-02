Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Policja pilnie poszukuje 25-latki ze Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Szczecińska policja pilnie poszukuje 25-letniej Eweliny Kurpioch. Kobieta ostatni raz widziana była około południa w rejonie ulicy Jaracza w Szczecinie.
Ma około 165 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy za ramiona. Ubrana była w czarne spodnie i płaszcz.

Jeśli ktoś ma informacje na temat miejsca pobytu 25-latki proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Szczecin Dąbie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od przedwczoraj oglądane 5300 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4937 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4416 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4390 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4202 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińscy uczniowie pielęgnują tradycję obchodzenia Święta Pieczonego Ziemniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Kidawa-Błońska

Najnowsze podcasty