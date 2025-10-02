Policja pilnie poszukuje 25-latki ze Szczecina [ZDJĘCIA]

Szczecińska policja pilnie poszukuje 25-letniej Eweliny Kurpioch. Kobieta ostatni raz widziana była około południa w rejonie ulicy Jaracza w Szczecinie.
Ma około 165 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy za ramiona. Ubrana była w czarne spodnie i płaszcz.
Jeśli ktoś ma informacje na temat miejsca pobytu 25-latki proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Szczecin Dąbie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
