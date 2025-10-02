Szczecinianie dla Gazy. "Stoimy tu w imię solidarności" [ZDJĘCIA]

Szczecinianie dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej po zatrzymaniu floty z pomocą dla Gazy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Na pokładzie statków z pomocą humanitarną byli Polacy. Na placu Adamowicza mieszkańcy miasta zebrali się z flagami i transparentami, głoszącymi hasła "wolna Palestyna".- Wolna, wolna Palestyna! Szczecin, Gaza - wspólna sprawa! - Ze Szczecina dla Palestyny. Łączymy się z innymi osobami, które protestują w różnych miastach. Cała populacja w Gazie umiera. Międzynarodowa reakcja polityków jest zerowa. - Stoimy dziś tutaj razem w imię solidarności, w imię sprawiedliwości i w imię praw człowieka. Stoimy tu, bo nie możemy milczeć, gdy ludzie niosący pomoc humanitarną zostają zatrzymani tylko dlatego, że odważyli się upomnieć o prawo do godnego życia dla innych - mówili protestujący.Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że służba konsularna zapewni pomoc dla zatrzymanych Polaków.