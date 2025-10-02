Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szczecinianie dla Gazy. "Stoimy tu w imię solidarności" [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

fot. Julia Nowicka
Szczecinianie dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej po zatrzymaniu floty z pomocą dla Gazy.
Urwał się kontakt z flotyllą płynącą do Gazy
Na pokładzie statków z pomocą humanitarną byli Polacy. Na placu Adamowicza mieszkańcy miasta zebrali się z flagami i transparentami, głoszącymi hasła "wolna Palestyna".

- Wolna, wolna Palestyna! Szczecin, Gaza - wspólna sprawa! - Ze Szczecina dla Palestyny. Łączymy się z innymi osobami, które protestują w różnych miastach. Cała populacja w Gazie umiera. Międzynarodowa reakcja polityków jest zerowa. - Stoimy dziś tutaj razem w imię solidarności, w imię sprawiedliwości i w imię praw człowieka. Stoimy tu, bo nie możemy milczeć, gdy ludzie niosący pomoc humanitarną zostają zatrzymani tylko dlatego, że odważyli się upomnieć o prawo do godnego życia dla innych - mówili protestujący.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że służba konsularna zapewni pomoc dla zatrzymanych Polaków.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.

