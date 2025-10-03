Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Mija rok działalności szczecińskiego hospicjum perinatalnego [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Agnieszka Kordziejonek Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Ponad 30 rodzin skorzystało z pomocy Szczecińskiego Hospicjum Perinatalnego JESTEM. Mija rok od jego powstania.
To miejsce specjalistycznej opieki medycznej i psychologicznej skierowanej do rodziców, u których w czasie ciąży zdiagnozowano ciężką, nieuleczalną chorobę lub wadę letalną dziecka.

W hospicjum na pomoc może liczyć każdy członek rodziny - tłumaczy położna Agnieszka Kardziejonek.

- Spotkania są albo indywidualne, że sama kobieta przychodzi, albo z ojcem dziecka mają możliwość zadania pytań. I to jest pierwsze spotkanie niezobowiązujące. Oni mogą wybrać ścieżki, które im proponujemy. Może to być ostatnie spotkanie i później nie będziemy jakby dopytywać - mówi Kardziejonek.

Rodzice, którzy usłyszeli diagnozę, często po wyjściu ze szpitala potrzebują dodatkowej pomocy m.in. ginekologa, neonatologa czy psychologa - dodaje perinatolog Maciej Ziętek.

- Wątpliwości czy pytania dopiero potem się pojawiają. Po wyjściu z gabinetu, w domu. Może czasem pacjenci szukają w internecie informacji, bo rodzą się kolejne wątpliwości. I tu w tym momencie my chcemy być przy tych pacjentach. To zdrowie psychiczne jest dla nas kluczowe - mówi Ziętek.

W Polsce jest prawie 20 takich placówek.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty