Statek szkoleniowy Politechniki Morskiej będzie miał następcę

625 milionów złotych trafi do Politechniki Morskiej w Szczecinie na budowę następcy Nawigatora XXI. Nowy statek będzie służył do kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych.

Jak mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka - to największy program inwestycyjny w historii uczelni morskich. - Nawigator XXI, który od blisko 30 lat pozwala studentom zdobywać niezbędne kwalifikacje do tego, aby być ambasadorami Polski na morzach i oceanach całego świata. Ten statek zostanie zastąpiony przez najnowocześniejszą jednostkę.- O środki na nowy statek badawczy Politechnika Morska starała się od pięć lat - dodał rektor uczelni Wojciech Ślączka. - Pozwoli na realizację praktyk studenckich w ramach wypraw dalekomorskich oraz wdrożenie pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów kształconych przez uczelnię w proces badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu dla rozwoju uczelni, regionu i gospodarki morskiej Polski.Na program budowy statków dla uczelni morskich rząd przeznaczy w sumie miliard złotych. Podczas Kongresu Morskiego w Szczecinie premier Donald Tusk zapowiedział również budowę następcy szkoleniowego żaglowca - Daru Młodzieży.