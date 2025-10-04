Statek szkoleniowy Politechniki Morskiej będzie miał następcę

625 milionów złotych trafi do Politechniki Morskiej w Szczecinie na budowę następcy Nawigatora XXI. Nowy statek będzie służył do kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych.
- O środki na nowy statek badawczy Politechnika Morska starała się od pięć lat - dodał rektor uczelni Wojciech Ślączka. - Pozwoli na realizację praktyk studenckich w ramach wypraw dalekomorskich oraz wdrożenie pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów kształconych przez uczelnię w proces badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu dla rozwoju uczelni, regionu i gospodarki morskiej Polski.
Na program budowy statków dla uczelni morskich rząd przeznaczy w sumie miliard złotych. Podczas Kongresu Morskiego w Szczecinie premier Donald Tusk zapowiedział również budowę następcy szkoleniowego żaglowca - Daru Młodzieży.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Jak mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka - to największy program inwestycyjny w historii uczelni morskich.