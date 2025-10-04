Miłośnicy przyrody pójdą na spacer śladem podpisanych drzew.

Przyrodnik Paweł Madejski organizuje kolejny spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów - tym razem uczestnicy będą zatrzymywać się przy tabliczkach z nazwami gatunków, które zostały zawieszone podczas poprzednich spacerów w Parku Żeromskiego. Można tam spotkać między innymi wiele odmian klonów, kasztany jadalne i miłorzęby.



Zbiórka w niedzielę o godzinie 11 przy pomniku A. Mickiewicza. Udział jest bezpłatny.



Edycja tekstu: Jacek Rujna