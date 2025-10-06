Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
List do prezydenta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Samorządowcy wysłali list do Kancelarii Prezydenta RP - chcą aby prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
Jest projekt ustawy w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Park Doliny Dolnej Odry przeciwko motorówkom
- Zaznaczają, że utworzenie parku było inicjatywą społeczną - nie polityczną, mówi wójt Widuchowej Paweł Wróbel. - My widzimy w tym pomyśle ogromną szansę, chyba ostatnią dla tego obszaru i to jest najważniejsze. Chrońmy przyrodę, każdy z nas widzi, że to jest coś, co pozwoli temu regionowi odżyć turystycznie.

- Decyzje samorządów dotyczące potrzeby powołania parku były zgodne - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Pierwszy raz od dwudziestu kilku lat są przepisy, które wspierają gminy, które na swoich terenach umieszczają parki. Jest specjalna premia, którą otrzymują, otwierając park, a potem jest specjalna opłata. Pomaga gminom, żeby park mógł egzystować.

Jeśli ustawę 15 października zaakceptuje Senat - trafi ona do prezydenta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".
samorządowcy o powołani PNDDO Taśma 2

