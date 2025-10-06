List do prezydenta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

Samorządowcy wysłali list do Kancelarii Prezydenta RP - chcą aby prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
- Decyzje samorządów dotyczące potrzeby powołania parku były zgodne - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Pierwszy raz od dwudziestu kilku lat są przepisy, które wspierają gminy, które na swoich terenach umieszczają parki. Jest specjalna premia, którą otrzymują, otwierając park, a potem jest specjalna opłata. Pomaga gminom, żeby park mógł egzystować.
Jeśli ustawę 15 października zaakceptuje Senat - trafi ona do prezydenta.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Zaznaczają, że utworzenie parku było inicjatywą społeczną - nie polityczną mówi wójt Widuchowej Paweł Wróbel.