List do prezydenta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

Samorządowcy wysłali list do Kancelarii Prezydenta RP - chcą aby prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

- Zaznaczają, że utworzenie parku było inicjatywą społeczną - nie polityczną, mówi wójt Widuchowej Paweł Wróbel. - My widzimy w tym pomyśle ogromną szansę, chyba ostatnią dla tego obszaru i to jest najważniejsze. Chrońmy przyrodę, każdy z nas widzi, że to jest coś, co pozwoli temu regionowi odżyć turystycznie.- Decyzje samorządów dotyczące potrzeby powołania parku były zgodne - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Pierwszy raz od dwudziestu kilku lat są przepisy, które wspierają gminy, które na swoich terenach umieszczają parki. Jest specjalna premia, którą otrzymują, otwierając park, a potem jest specjalna opłata. Pomaga gminom, żeby park mógł egzystować.Jeśli ustawę 15 października zaakceptuje Senat - trafi ona do prezydenta.