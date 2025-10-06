Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Szczecinscy radni chcą walczyć z hałasem w mieście

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Apel do władz centralnych o przyjęcie zmian legislacyjnych, które umożliwią polskim miastom stosowanie fotoradarów akustycznych, trafi pod obrady najbliższej sesji szczecińskiej Rady Miasta.
Mieszkańcy mają dość hałaśliwych rajdów w centrum miasta

Mieszkańcy mają dość hałaśliwych rajdów w centrum miasta

Zdaniem radnego klubu OK Polska Piotra Kęsika, urządzenie to będzie skutecznym narzędziem walki z nadmiernym hałasem generowanym przez układy wydechowe pojazdów.

- Wygląda to jak zwykły słup najeżony mikrofonami, z kopułą, w której zakładam, że jest też kamera. W momencie przekroczenia decybeli automatycznie robione jest zdjęcie i cały system generuje mandat i wysyła do właściciela pojazdu - mówi Kęsik.

Debata nad zaproponowanym przez klub OK Polska apelem zaplanowana została na najbliższy czwartek 9 października.

Edycja tekstu: Michał Król
Zdaniem radnego klubu OK Polska Piotra Kęsika, urządzenie to będzie skutecznym narzędziem walki z nadmiernym hałasem generowanym przez układy wydechowe pojazdów.

Dodaj komentarz 3 komentarze

takie "apelowanie" i to o "zmiany legislacyjne", to zwykłe POZORANCTWO!
Straż miejska, żandarmeria wojskowa, policja oraz ITD, to służby, które są uprawnione do kontrolowania stanu technicznego pojazdów.
W TYM RÓWNIEŻ ICH GŁOŚNOŚCI !!!
Wystarczy wyposażyć ich patrole w urządzenia do pomiaru głośności i... JAZDA! Mandaciki oraz zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych skłoni wielu "tjuningowców" do przywrócenia katalogowych stanów ich pojazdów.
Bo z tymi apelami, to jak z PiSaniem na Berdyczów
@ Jan Nowak- przecież ciebie to nie dotyczy. Wystarczy tylko wyjąć aparat słuchowy i następuje cisza.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od wczoraj oglądane 74147 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 6047 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5583 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5059 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3296 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski
Święto modelarstwa w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty