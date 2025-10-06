Szczecinscy radni chcą walczyć z hałasem w mieście

Apel do władz centralnych o przyjęcie zmian legislacyjnych, które umożliwią polskim miastom stosowanie fotoradarów akustycznych, trafi pod obrady najbliższej sesji szczecińskiej Rady Miasta.
- Wygląda to jak zwykły słup najeżony mikrofonami, z kopułą, w której zakładam, że jest też kamera. W momencie przekroczenia decybeli automatycznie robione jest zdjęcie i cały system generuje mandat i wysyła do właściciela pojazdu - mówi Kęsik.
Debata nad zaproponowanym przez klub OK Polska apelem zaplanowana została na najbliższy czwartek 9 października.
Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 3 komentarze
takie "apelowanie" i to o "zmiany legislacyjne", to zwykłe POZORANCTWO!
Straż miejska, żandarmeria wojskowa, policja oraz ITD, to służby, które są uprawnione do kontrolowania stanu technicznego pojazdów.
W TYM RÓWNIEŻ ICH GŁOŚNOŚCI !!!
Wystarczy wyposażyć ich patrole w urządzenia do pomiaru głośności i... JAZDA! Mandaciki oraz zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych skłoni wielu "tjuningowców" do przywrócenia katalogowych stanów ich pojazdów.
Bo z tymi apelami, to jak z PiSaniem na Berdyczów
@ Jan Nowak- przecież ciebie to nie dotyczy. Wystarczy tylko wyjąć aparat słuchowy i następuje cisza.