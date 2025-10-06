Szczecinscy radni chcą walczyć z hałasem w mieście

Apel do władz centralnych o przyjęcie zmian legislacyjnych, które umożliwią polskim miastom stosowanie fotoradarów akustycznych, trafi pod obrady najbliższej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

Zdaniem radnego klubu OK Polska Piotra Kęsika, urządzenie to będzie skutecznym narzędziem walki z nadmiernym hałasem generowanym przez układy wydechowe pojazdów.- Wygląda to jak zwykły słup najeżony mikrofonami, z kopułą, w której zakładam, że jest też kamera. W momencie przekroczenia decybeli automatycznie robione jest zdjęcie i cały system generuje mandat i wysyła do właściciela pojazdu - mówi Kęsik.Debata nad zaproponowanym przez klub OK Polska apelem zaplanowana została na najbliższy czwartek 9 października.