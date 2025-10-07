Eksperci komentują sugestie Merkel o "współwinnych rosyjskiej agresji"

Fot. pixabay.com / JonasSchmidt1989 (CC0 domena publiczna)

"Naiwność i brak doświadczenia" - tak goście poniedziałkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" skomentowali słowa byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Podczas wywiadu dla węgierskiego kanału Partizan, Merkel zasugerowała, że Polska oraz inne kraje bałtyckie są współwinne rosyjskiej agresji. Tak jej stanowisko przedstawił niemiecki "Bild".



W wywiadzie Merkel stwierdziła, że pracowała nad nowym formatem rozmów z Rosją, lecz "niektórzy nam w tym nie pomogli, przede wszystkim państwa bałtyckie i Polska".



- Putin rozumie tylko język siły - komentuje Bartosz Dudek, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny Sekcji Polskiej "Deutsche Welle". - Dla mnie jest to zaskakujące i mało profesjonalne. Wszelkie próby rozmów z Putinem prowadzą donikąd. Takie zapraszanie go na Radę Europejską, to po prostu była ze strony pani Merkel czysta naiwność - dodaje Dudek.



Putin co chciał, to powiedział. Podyktował w 2021 roku jak ma wyglądać Europa, gdzie ma być miejsce Rosji, a gdzie NATO - mówi prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa, z Uniwersytetu w Białymstoku



- Jeżeli Niemcy chciały w ten sposób prowadzić negocjacje z Putinem, to zastanawiam mnie, gdzie jest to doświadczenie Merkel z czasów NRD. No chyba, że im dalej od NRD, tym większa wiara w to, że ten układ rosyjsko-niemiecki wcale nie był taki zły - podkreśla prof. Boćkowski.



Merkel pełniła funkcje kanclerz Niemiec w latach 2005-2021.



