Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - rusza zbiórka

Ruszyła kolejna zbiórka w ramach akcji szczecińskiego Caritas "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". Przed świętami Bożego Narodzenia dary te trafią do rodaków mieszkających na Litwie.
W grudniowym finale akcji, który odbędzie się w Chociwlu, swój udział zapowiedziała Pierwsza Dama - mówi prezes Fundacji Polskich Wartości Wojciech Woźniak. - Finał akcji będzie nietypowy, bo będzie piątego grudnia. Będziemy szykować już od czwartego grudnia paczkę, żeby piątego grudnia razem z żoną Prezydenta RP, Martą Nawrocką, móc razem pakować paczki.
Dary przynosić można do siedziby szczecińskiego Caritas przy placu Matki Teresy lub też przy ulicy Wieniawskiego.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł