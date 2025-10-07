Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - rusza zbiórka

Ruszyła kolejna zbiórka w ramach akcji szczecińskiego Caritas "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". Przed świętami Bożego Narodzenia dary te trafią do rodaków mieszkających na Litwie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- To głównie żywność i chemia gospodarcza - mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ksiądz Maciej Szmuc. - Chcemy, tak jak już tu jest tradycją, dotrzeć zarówno do rodzin i osób prywatnych. Takich paczek przygotujemy około tysiąca, ale także chcemy wspomóc instytucje, szkoły, hospicjum, przedszkole.W grudniowym finale akcji, który odbędzie się w Chociwlu, swój udział zapowiedziała Pierwsza Dama - mówi prezes Fundacji Polskich Wartości Wojciech Woźniak. - Finał akcji będzie nietypowy, bo będzie piątego grudnia. Będziemy szykować już od czwartego grudnia paczkę, żeby piątego grudnia razem z żoną Prezydenta RP, Martą Nawrocką, móc razem pakować paczki.Dary przynosić można do siedziby szczecińskiego Caritas przy placu Matki Teresy lub też przy ulicy Wieniawskiego.