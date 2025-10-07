Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - rusza zbiórka

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ruszyła kolejna zbiórka w ramach akcji szczecińskiego Caritas "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". Przed świętami Bożego Narodzenia dary te trafią do rodaków mieszkających na Litwie.
Dary ze Szczecina pojechały na Litwę

Dary ze Szczecina pojechały na Litwę

Wolontariusze "Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach" dotarli na Litwę
Świąteczne Paczki trafiły do hospicjum w Wilnie [ZDJĘCIA]
- To głównie żywność i chemia gospodarcza - mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ksiądz Maciej Szmuc. - Chcemy, tak jak już tu jest tradycją, dotrzeć zarówno do rodzin i osób prywatnych. Takich paczek przygotujemy około tysiąca, ale także chcemy wspomóc instytucje, szkoły, hospicjum, przedszkole.

W grudniowym finale akcji, który odbędzie się w Chociwlu, swój udział zapowiedziała Pierwsza Dama - mówi prezes Fundacji Polskich Wartości Wojciech Woźniak. - Finał akcji będzie nietypowy, bo będzie piątego grudnia. Będziemy szykować już od czwartego grudnia paczkę, żeby piątego grudnia razem z żoną Prezydenta RP, Martą Nawrocką, móc razem pakować paczki.

Dary przynosić można do siedziby szczecińskiego Caritas przy placu Matki Teresy lub też przy ulicy Wieniawskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

