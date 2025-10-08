Wojewoda unieważnia część regulaminu korzystania z terenów zieleni Szczecina

Wojewoda Zachodniopomorski po raz kolejny unieważnia część regulaminu korzystania z terenów zieleni Gminy Miasta Szczecin.
Chodzi ponownie o ustęp piąty załącznika do uchwały Rady Miasta. Mówi on o karaniu za naruszenia przepisów porządkowych zapisanych w regulaminie. Oznacza to, że obecnie wjazd pojazdów na tereny miejskich parków w Szczecinie nadal jest możliwy - bez jakichkolwiek konsekwencji ze strony Straży Miejskiej.
Od decyzji wojewody przysługuje Radzie Miasta skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
