Szczecińscy radni przyjęli podwyżki za wywóz odpadów

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Średnio o 4,5 proc. wzrosną - od nowego roku - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Taką decyzję podjęli szczecińscy radni w trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta. Zdaniem zastępcy prezydenta Łukasza Kadłubowskiego, zmiana jest konieczna ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania całego sytemu.



- My od wielu lat staramy się to bilansować, jeżeli chodzi o system gospodarowania odpadami. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale te stawki nie zawsze potrafimy do tych rzeczywistych kosztów dostosować, bo zakładamy mniejsze podwyżki niż rzeczywiście wychodzi później w finansowaniu - dodaje Kadłubowski.



Zdaniem radnego Marka Duklanowskiego receptą na ciągłe podwyżki mogłoby być zwiększenie konkurencyjności na rynku wywozu odpadów. - Organizując postępowanie przetargowe na odbiór odpadów, w każdym z sektorów mamy jednego oferenta i w konsekwencji postępujący wzrost cen - podkreśla Duklanowski.



Obok podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, radni zdecydowali także o podwyżkach podatku od nieruchomości. Tutaj wzrost od 1 stycznia przyszłego roku planowany jest na poziomie 4.5 proc.



Autorka edycji: Joanna Chajdas.