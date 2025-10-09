Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Szczecińscy radni przyjęli podwyżki za wywóz odpadów

Region Adam Wosik

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Średnio o 4,5 proc. wzrosną - od nowego roku - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Taką decyzję podjęli szczecińscy radni w trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta. Zdaniem zastępcy prezydenta Łukasza Kadłubowskiego, zmiana jest konieczna ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania całego sytemu.

- My od wielu lat staramy się to bilansować, jeżeli chodzi o system gospodarowania odpadami. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale te stawki nie zawsze potrafimy do tych rzeczywistych kosztów dostosować, bo zakładamy mniejsze podwyżki niż rzeczywiście wychodzi później w finansowaniu - dodaje Kadłubowski.

Zdaniem radnego Marka Duklanowskiego receptą na ciągłe podwyżki mogłoby być zwiększenie konkurencyjności na rynku wywozu odpadów. - Organizując postępowanie przetargowe na odbiór odpadów, w każdym z sektorów mamy jednego oferenta i w konsekwencji postępujący wzrost cen - podkreśla Duklanowski.

Obok podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, radni zdecydowali także o podwyżkach podatku od nieruchomości. Tutaj wzrost od 1 stycznia przyszłego roku planowany jest na poziomie 4.5 proc.

Autorka edycji: Joanna Chajdas.
październik 2025
