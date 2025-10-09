Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecińscy radni już nie są przeciwni przymusowej relokacji migrantów

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rada Miasta Szczecin uchyliła swoje czerwcowe stanowisko "sprzeciwu wobec powstawania nowych centrów integracji dla cudzoziemców oraz przymusowej relokacji nielegalnych migrantów".
Dwie radne KO zawieszone w prawach członkiń klubu

Wniosek w tej sprawie złożył zastępca prezydenta Michał Przepiera. Jak argumentował w czwartek, to efekt bezpośredniej interwencji u niego państwowej jednostki budżetowej, jaką jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

- Ta uchwała grozi tym, że możemy nie mieć wypłacanych kolejnych środków finansowych. A kwota sięga już 195 milinów, a nie 25 milionów złotych, jeżeli chodzi o budżet Szczecina. Jesteśmy w tej chwili po analizie z panią skarbnik naszego budżetu. My w tej chwili ryzykujemy utratę płynności finansowej miasta - podkreślał Przepiera.

Zdziwiony tym wnioskiem był przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler. Ale - w jego ocenie - "dla dobra miasta" należało to stanowisko jednak uchylić.

- Ja też do końca tego nie rozumiem, żeby była jasność... Jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy podjąć kroki jako racjonalni decydenci w tej kwestii, żeby nie stracić finansowania. Czas na wyjaśnienia pewnie będzie. Natomiast teraz musimy zachować się jak odpowiedzialny ojciec rodziny i dać bezpieczeństwo naszym mieszkańcom - dodał Tyszler.

Uchylanie czerwcowego stanowiska Rady Miasta Szczecin, to nic innego jak ograniczanie swobody naszych przekonań i wypowiedzi - podsumował radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. To sytuacja, która do tej pory w Radzie Miasta nie miała miejsca.

- Musicie odwoływać własną uchwałę, którą przyjęliście, w której jasno powiedzieliście, że Rada Miasta popiera rząd Donalda Tuska, ale agendy rządowej Donalda Tuska już nie. Czy tam w ogóle ktoś czytał tę uchwałę, ten dokument, czy tylko ktoś tam zobaczył, że chodzi o nielegalnych migrantów, to trzeba to wszystko zakopać i zlikwidować? - dodał Romianowski.

Za uchyleniem czerwcowego stanowiska głosowali w czwartek radni Koalicji Obywatelskiej oraz radni klubu OK Polska. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w tym głosowaniu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
