Szczecińscy radni już nie są przeciwni przymusowej relokacji migrantów

Rada Miasta Szczecin uchyliła swoje czerwcowe stanowisko "sprzeciwu wobec powstawania nowych centrów integracji dla cudzoziemców oraz przymusowej relokacji nielegalnych migrantów".

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Wniosek w tej sprawie złożył zastępca prezydenta Michał Przepiera. Jak argumentował w czwartek, to efekt bezpośredniej interwencji u niego państwowej jednostki budżetowej, jaką jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.- Ta uchwała grozi tym, że możemy nie mieć wypłacanych kolejnych środków finansowych. A kwota sięga już 195 milinów, a nie 25 milionów złotych, jeżeli chodzi o budżet Szczecina. Jesteśmy w tej chwili po analizie z panią skarbnik naszego budżetu. My w tej chwili ryzykujemy utratę płynności finansowej miasta - podkreślał Przepiera.Zdziwiony tym wnioskiem był przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler. Ale - w jego ocenie - "dla dobra miasta" należało to stanowisko jednak uchylić.- Ja też do końca tego nie rozumiem, żeby była jasność... Jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy podjąć kroki jako racjonalni decydenci w tej kwestii, żeby nie stracić finansowania. Czas na wyjaśnienia pewnie będzie. Natomiast teraz musimy zachować się jak odpowiedzialny ojciec rodziny i dać bezpieczeństwo naszym mieszkańcom - dodał Tyszler.Uchylanie czerwcowego stanowiska Rady Miasta Szczecin, to nic innego jak ograniczanie swobody naszych przekonań i wypowiedzi - podsumował radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. To sytuacja, która do tej pory w Radzie Miasta nie miała miejsca.- Musicie odwoływać własną uchwałę, którą przyjęliście, w której jasno powiedzieliście, że Rada Miasta popiera rząd Donalda Tuska, ale agendy rządowej Donalda Tuska już nie. Czy tam w ogóle ktoś czytał tę uchwałę, ten dokument, czy tylko ktoś tam zobaczył, że chodzi o nielegalnych migrantów, to trzeba to wszystko zakopać i zlikwidować? - dodał Romianowski.Za uchyleniem czerwcowego stanowiska głosowali w czwartek radni Koalicji Obywatelskiej oraz radni klubu OK Polska. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w tym głosowaniu.