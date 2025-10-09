Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"Piraci" na hulajnogach plagą Szczecina

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Hulajnoga elektryczna to nie zabawka - przypominają eksperci i mieszkańcy, którzy coraz częściej skarżą się na brawurową jazdę po chodnikach.
Samochód potrącił dzieci na hulajnodze

81-latka na hulajnodze wjechała w ciężarówkę
Kask będzie obowiązkowy dla młodych podczas jazdy hulajnogą elektryczną - sejm pracuje nad przepisami
Rano w Szczecinie na ulicy Modrej doszło do wypadku dwóch 13-latek, które jechały w parze, bez kasków na hulajnodze. Potrącił je samochód osobowy, a dziewczynki trafiły do szpitala.

Jak twierdzą mieszkańcy brak ostrożności i łamanie przepisów to niestety codzienność. - Za szybko jeżdżą, bez kasków. - Przeskakują z chodnika na jezdnię, z jezdni na chodnik. - Dwie dziewczynki jechały i chyba nie zostały - że tak powiem - przeszkolone. - Po dwie osoby na jednej hulajnodze, to już jest przesada. - Stale tak jest. Gwałtownie wjeżdżają, bo myślą, że wolno im na przejściu dla pieszych. - Aby przed siebie. Aby do celu... - komentują mieszkańcy.

Nie ryzykujmy, szkoda naszego zdrowia - przypomina Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: - Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że dwie osoby na hulajnodze równa się katastrofa, ale widzimy, że dalej podejmowane są takie próby. Wszyscy powinniśmy się zabezpieczać, a więc mieć kask. W tym okresie jesiennym polecałbym do tego jakieś kurtki z odblaskami czy dodatkowe elementy odblaskowe.

Wiele osób zapomina, że ustawa "Prawo ruchu drogowego", nie przewiduje, żeby użytkownicy hulajnóg korzystali z pasów wyznaczonych na jezdni. - Tam jest ustalona prędkość administracyjna 50 km/h i nie wolno im jeździć po pasach rowerowych. Prosty przykład Piastów i ulica Modra, tutaj nagminnie hulajnogi jeżdżą po jezdni... - podkreśla Kuzio.

Maksymalna prędkość z jaką możemy jechać na hulajnodze elektrycznej to 20km/h.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu "Tematy i Muzyka".

