Kontuzje w PGE Spójni, ale "trzeba iść za ciosem"

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koszykarze PGE Spójni walczyć będą w piątek o trzecie z rzędu zwycięstwo w 1 lidze. Stargardzianie zmierzą się z AZS-em Politechnika Opolska w piątej kolejce rozgrywek.

Zespół trenera Marka Popiołka do rywalizacji przystąpi w osłabionym składzie. Z powodu kontuzji nie zagrają doświadczeni gracze Jarosław Mokros i Igor Wadowski. Nie wiadomo również czy zdolny do gry będzie kapitan drużyny Paweł Kikowski. Pomimo problemów kadrowych, Szymon Szmit - niski skrzydłowy Biało-Bordowych - zapewnia, że charakteru i woli walki o wygraną stargardzkiej drużynie na pewno nie zabraknie w wieczornym pojedynku.



- Mamy problemy z kontuzjami, mamy dużo charakteru, też to cieszy, bo naprawdę możemy walczyć. Każdy może wejść na kilka minut, dać z siebie 100 procent. Trzeba iść za ciosem, na pewno nikt nie będzie kalkulował. Trudny rywal, nie będziemy odpuszczać, będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo, żeby tą serię przedłużyć i ją ciągnąć - powiedział Szmit.



Piątkowe spotkanie koszykarzy PGE Spójni z AZS-em Politechnika Opolska rozpocznie się o godzinie 19 w hali przy Pierwszej Brygady w Stargardzie.



