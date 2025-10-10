Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Kontuzje w PGE Spójni, ale "trzeba iść za ciosem"

Region Artur Dyczewski

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Koszykarze PGE Spójni walczyć będą w piątek o trzecie z rzędu zwycięstwo w 1 lidze. Stargardzianie zmierzą się z AZS-em Politechnika Opolska w piątej kolejce rozgrywek.
Zespół trenera Marka Popiołka do rywalizacji przystąpi w osłabionym składzie. Z powodu kontuzji nie zagrają doświadczeni gracze Jarosław Mokros i Igor Wadowski. Nie wiadomo również czy zdolny do gry będzie kapitan drużyny Paweł Kikowski. Pomimo problemów kadrowych, Szymon Szmit - niski skrzydłowy Biało-Bordowych - zapewnia, że charakteru i woli walki o wygraną stargardzkiej drużynie na pewno nie zabraknie w wieczornym pojedynku.

- Mamy problemy z kontuzjami, mamy dużo charakteru, też to cieszy, bo naprawdę możemy walczyć. Każdy może wejść na kilka minut, dać z siebie 100 procent. Trzeba iść za ciosem, na pewno nikt nie będzie kalkulował. Trudny rywal, nie będziemy odpuszczać, będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo, żeby tą serię przedłużyć i ją ciągnąć - powiedział Szmit.

Piątkowe spotkanie koszykarzy PGE Spójni z AZS-em Politechnika Opolska rozpocznie się o godzinie 19 w hali przy Pierwszej Brygady w Stargardzie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
