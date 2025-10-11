Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Służby ratunkowe wspólnie ćwiczyły w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Samochód osobowy nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a w czasie ucieczki przed policją wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg - to tylko scenariusz ćwiczeń, jakie przeprowadziły służby ratunkowe w Kołobrzegu.
Ćwiczenia przewidywały skoordynowaną akcję ratunkową w razie wypadku masowego.

- Scenariusz zakładał, że pomocy potrzebowało ponad 20 osób - mówi Karol Milczarek z kołobrzeskiej straży pożarnej. - Zadania polegały na tym, żeby ewakuować osoby poszkodowane z pojazdu osobowego czy z wykolejonego wagonu.

Celem tych ćwiczeń jest wzajemna współpraca różnych formacji - zaznacza natomiast Mateusz Giec ze stowarzyszenia "Paramedic", organizującego akcję. - Chcemy, żeby służby miały możliwość współpracowania w takiej kryzysowej sytuacji - dodaje Giec.

Były to już czwarte wspólne ćwiczenia służb w Kołobrzegu. Poprzednie realizowane były w warunkach morskich.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

