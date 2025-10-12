Goście Kawiarenki komentują manifestację PiS-u w Warszawie [ZDJĘCIA]

Frekwencja na sobotniej warszawskiej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości była bardzo niska - ocenili przedstawiciele koalicji rządowej w porannej "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin.

Hasłami przewodnimi sobotniego zgromadzenia były sprzeciw wobec nielegalnej migracji i umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej.





- To są obecnie sprawy dla Polaków najważniejsze - uważa poseł znajdującego się w opozycji Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. - Nieważne, czy przyjechało 15 czy 30 tysięcy. Ważne, że są ludzie, którzy nawet w tak podłą pogodę są gotowi protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce.



Wszystko wskazuje na to, że Polska zostanie zwolniona z relokacji migrantów oraz z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Premier Donald Tusk potwierdził tę informację na platformie X - choć oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona dopiero w najbliższym tygodniu.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej - Grzegorza Napieralskiego - organizacja przez PiS sobotniego protestu przeciw nielegalnej migracji jest przejawem cynizmu.- Przypomnijmy sobie, co się wydarzyło za rządów PiS-u. Przecież to oni otworzyli, oni, PiS otworzył wrota do Polski dla migrantów nielegalnych. Oni wydawali wizy na lewo i na prawo - powiedział Napieralski.