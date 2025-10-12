Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Goście Kawiarenki komentują manifestację PiS-u w Warszawie [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Frekwencja na sobotniej warszawskiej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości była bardzo niska - ocenili przedstawiciele koalicji rządowej w porannej "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin.
Kawiarenka polityczna 12.10.2025

Kawiarenka polityczna 12.10.2025

Manifestacja w Warszawie. "Nie" dla paktu migracyjnego i Mercosur
Premier Tusk: Nie będzie w Polsce relokacji migrantów
Hasłami przewodnimi sobotniego zgromadzenia były sprzeciw wobec nielegalnej migracji i umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej.

- To są obecnie sprawy dla Polaków najważniejsze - uważa poseł znajdującego się w opozycji Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. - Nieważne, czy przyjechało 15 czy 30 tysięcy. Ważne, że są ludzie, którzy nawet w tak podłą pogodę są gotowi protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce.

Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej - Grzegorza Napieralskiego - organizacja przez PiS sobotniego protestu przeciw nielegalnej migracji jest przejawem cynizmu.

- Przypomnijmy sobie, co się wydarzyło za rządów PiS-u. Przecież to oni otworzyli, oni, PiS otworzył wrota do Polski dla migrantów nielegalnych. Oni wydawali wizy na lewo i na prawo - powiedział Napieralski.

Wszystko wskazuje na to, że Polska zostanie zwolniona z relokacji migrantów oraz z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Premier Donald Tusk potwierdził tę informację na platformie X - choć oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona dopiero w najbliższym tygodniu.


Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
