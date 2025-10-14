Mieszkańcy chcą przywrócenia autobusów linii G. ZDiTM: nie ma pieniędzy i kierowców

Jeszcze cztery lata temu szczecińskie osiedle Wielgowo-Zdunowo-Sławociesze miało bezpośrednie połączenie z centrum miasta dzięki pospiesznej linii autobusowej G. Od tej pory jest ona zawieszona, a pasażerowie są zmuszeni przesiadać się na tramwaj.

Edycja tekstu: Michał Król

Chcąc poprawy warunków dojazdu, domagają się jej przywrócenia.- By się przydał autobus linii G, bo jak do pracy jeździ się do centrum czy przychodni, to by się przydał. - Bo pod Wielgowo to czasami trudno dojechać. Do szkoły jadę półtorej godziny. Zmieniłoby to na pewno do godziny. - Sporo osób do szpitala przyjeżdża, młodzież jeździ do szkół, do pracy ludzie jeżdżą - mówią pasażerowie i mieszkańcy.Obecnie nie ma ani wystarczającej liczby kierowców, ani zabezpieczonych środków finansowych na uruchomienie linii G – tłumaczy Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.- Trzeba mieć świadomość, że nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić wszystkim dzielnicom bezpośredniego dojazdu autobusem do centrum bez przesiadki - mówi Reszczyński.Linia pospieszna G jeździła pomiędzy Wielgowem a placem Rodła w latach 2003-2021, obsługując po drodze nie tylko szpital w Zdunowie, ale też osiedla w Zdrojach i Kijewie. Przyczyną jej zawieszenia były utrudnienia związane z remontem Estakady Pomorskiej i braki wśród kierowców.