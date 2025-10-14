Wyniki ankiety w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w siedzibie MKiŚ w Warszawie. Spotkanie dotyczyło prezentacji wyników badań opinii publicznej nt. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. PAP/Szymon Pulcyn

70 procent Polaków chce utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez Instutut Ochrony Środowiska podległy Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

13 proc. Polaków wyraża sprzeciw wobec projektu, a 18 proc. nie ma zdania - powiedziała podczas konferencji minister Paulina Hennig-Kloska.



- Takie wyniki badań przy ograniczonej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej są bardzo dobrymi wynikami. Polacy chcą parków narodowych, uważają, że jedną z funkcji, które państwo powinno pełnić w sposób aktywny, to właśnie ochrona przyrody - podkreśliła.



94 proc. badanych z województwa zachodniopomorskiego popiera pomysł utworzenia parku.



Badania opinii publicznej dotyczącej PNDDO przeprowadzono w październiku na trzech grupach docelowych zgodnie z obszarem zamieszkania za pośrednictwem ankiety internetowej i telefoniczne na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.



