Szczecin chce być pionierem w dziedzinie fotoradarów akustycznych

Region Sebastian Wierciak

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińscy radni chcą walczyć z hałasem w centrum miasta. Rozwiązaniem miałyby być fotoradary akustyczne - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Piotr Kęsik z klubu OK Polska.
Piotr Kęsik
Szczecinscy radni chcą walczyć z hałasem w mieście
Mieszkańcy mają dość hałaśliwych rajdów w centrum miasta
Nie chodzi tu o hałas generowany chociażby przez remont ulicy, czy kamienicy w centrum miasta, a głównie o ten generowany przez samochody czy motocykle, jadące zbyt szybko, czy mające zdemontowane tłumiki.

Na świecie w walce z takim hałasem pomagają fotoradary akustyczne, które można zastosować także w Szczecinie i w całym kraju – przekonuje Piotr Kęsik.

- Jest to w najprostszym opisie słup, który ma kamerę centralną i kilka mikrofonów, który potrafi tak sprzężyć dźwięk z obrazem, że automatycznie rejestruje taki pojazd - mówił Kęsik.

Żeby stawiać radary akustyczne potrzebne są zmiany w przepisach zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury. Szczecin chce być prekursorem tych zmian.

- Mam nadzieję, że to będzie akcja ogólnokrajowa. To jest apel do Parlamentu o to, żeby przygotowali taką ścieżkę legislacyjną i dali takie prawa, żebyśmy mogli te radary montować. I oczywiście, żeby środki finansowe zgromadzone szły na konto miasta - mówił Kesik.

Hałas jest uznawany za zagrożenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także przez polskie organy państwowe. Zagrożenie dotyczy zarówno uszkodzeń słuchu, jak i chorób układu krążenia, zaburzeń snu oraz problemów ze zdrowiem psychicznym.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

Ja się pytam gdzie są służby? Przecież ci piraci drogowi jawnie jeżdżą w biały dzień !!! Nie ma możliwości ich zatrzymania ?!?!!

