Szczecin chce być pionierem w dziedzinie fotoradarów akustycznych

Szczecińscy radni chcą walczyć z hałasem w centrum miasta. Rozwiązaniem miałyby być fotoradary akustyczne - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Piotr Kęsik z klubu OK Polska.

Nie chodzi tu o hałas generowany chociażby przez remont ulicy, czy kamienicy w centrum miasta, a głównie o ten generowany przez samochody czy motocykle, jadące zbyt szybko, czy mające zdemontowane tłumiki.





Na świecie w walce z takim hałasem pomagają fotoradary akustyczne, które można zastosować także w Szczecinie i w całym kraju – przekonuje Piotr Kęsik.





- Jest to w najprostszym opisie słup, który ma kamerę centralną i kilka mikrofonów, który potrafi tak sprzężyć dźwięk z obrazem, że automatycznie rejestruje taki pojazd - mówił Kęsik.Żeby stawiać radary akustyczne potrzebne są zmiany w przepisach zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury. Szczecin chce być prekursorem tych zmian.- Mam nadzieję, że to będzie akcja ogólnokrajowa. To jest apel do Parlamentu o to, żeby przygotowali taką ścieżkę legislacyjną i dali takie prawa, żebyśmy mogli te radary montować. I oczywiście, żeby środki finansowe zgromadzone szły na konto miasta - mówił Kesik.Hałas jest uznawany za zagrożenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także przez polskie organy państwowe. Zagrożenie dotyczy zarówno uszkodzeń słuchu, jak i chorób układu krążenia, zaburzeń snu oraz problemów ze zdrowiem psychicznym.