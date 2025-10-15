Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kilkanaście drzew przeznaczonych do wycinki uniknie topora [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Większość lip z ulicy Smoczej w Szczecinie uniknęły topora.
Ul. Smocza i Krzemienna doczekają się remontu

Ul. Smocza i Krzemienna doczekają się remontu

W związku z przebudową ulicy, 26 drzew oznaczonych było pod wycinkę. Ostatecznie, dzięki interwencji radnych i zmianach w planie remontu, ściętych zostało 10 drzew, których stan zagrażał bezpieczeństwu. Taki wynik cieszy okolicznych mieszkańców.

- Ja akurat mieszkam tam, gdzie wycięto jedną lipę i rzeczywiście ona była chora. Co się da uratować, to niech ratują, a co trzeba wyciąć, niech wycinają. - Niemiec posadził, ze sto parę lat ma, grube takie, pomnik przyrody. - Nie wszystko trzeba wycinać. Po prostu można pomyśleć inaczej, żeby zrobić zatoczki. - Ci, co te lipy wycinają, powinni się zastanowić, nad słowami: "Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie" [fragment wiersza Jana Kochanowskiego "Na Lipę" - dop. red.] - mówią mieszkańcy ulicy.

- Z jednej strony zbadano dokładnie korzenie. Użyto sonografu, który pokazał, w którą stronę się rozkładają. Z drugiej strony w niektórych miejscach zastosowano albo zawężenia wjazdów, albo zawężenia ulicy, tak żeby ten krawężnik był bardziej oddalony od krawędzi drzewa i nie było konieczności jego usuwania - mówi Przemysław Słowik, radny Rady Miasta Szczecin, Koalicja Obywatelska Zieloni.

Wykonawca w ramach rekompensaty nasadzi 30 nowych drzew.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od przedwczoraj oglądane 49578 razy)
  2. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4968 razy)
  3. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4922 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4738 razy)
  5. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od wczoraj oglądane 3193 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W okresie jesiennym gołębie nie potrzebują dokarmiania. To może im zaszkodzić [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście drzew przeznaczonych do wycinki uniknie topora [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Kęsik
Schronisko Feniks szykuje się na zimę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urszula Pańka

Najnowsze podcasty