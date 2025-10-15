Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Spod Kołobrzegu do Watykanu. Prezent dla papieża

Region Przemysław Polanin

Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne
Leon XIV odebrał białego konia przekazanego przez stadninę koni w Budzistowie.
Leon XIV odbierał prezenty podczas audiencji generalnej w Watykanie. Wśród wiernych znalazł się Andrzej Michalski, prezes stadniny koni w podkołobrzeskim Budzistowie. Podarował on papieżowi konia czystej krwi arabskiej o imieniu Proton.

- Arab, spokojny, biały, zrównoważony z pięknym bukietem. To jest koń, który jest godny naszego wspaniałego, cudownego papieża Leona - mówi Michalski.

Jak dodaje Michalski, decyzję o prezencie dla papieża podjął, gdy dowiedział się, że Leon XIV pasjonuje się jazdą konną.

- Jeździł w Peru przez wiele lat i w związku z tym, kiedy ja o tym się dowiedziałem, postanowiłem przekazać mu z mojego ośrodka konia i to się zadziało - tłumaczy Michalski.

Andrzej Michalski wciąż przebywa w Watykanie. W środę koń trafi do papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

