Spod Kołobrzegu do Watykanu. Prezent dla papieża

Leon XIV odebrał białego konia przekazanego przez stadninę koni w Budzistowie.

Leon XIV odbierał prezenty podczas audiencji generalnej w Watykanie. Wśród wiernych znalazł się Andrzej Michalski, prezes stadniny koni w podkołobrzeskim Budzistowie. Podarował on papieżowi konia czystej krwi arabskiej o imieniu Proton.





- Arab, spokojny, biały, zrównoważony z pięknym bukietem. To jest koń, który jest godny naszego wspaniałego, cudownego papieża Leona - mówi Michalski.

Andrzej Michalski wciąż przebywa w Watykanie. W środę koń trafi do papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Jak dodaje Michalski, decyzję o prezencie dla papieża podjął, gdy dowiedział się, że Leon XIV pasjonuje się jazdą konną.- Jeździł w Peru przez wiele lat i w związku z tym, kiedy ja o tym się dowiedziałem, postanowiłem przekazać mu z mojego ośrodka konia i to się zadziało - tłumaczy Michalski.