Radio Szczecin
Szabrownicy coraz bardziej aktywni. Policja odwiedza działki

Region Przemysław Polanin

Fot. KPP Kołobrzeg
Fot. KPP Kołobrzeg
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeska policja odwiedza Rodzinne Ogrody Działkowe. Rozpoczyna się okres zabezpieczania działek przed zimą.
- Kiedyś moją działkę często okradali. Wycinali mi hortensję a sąsiadce ukradli dynię. Było duże włamanie i dużo zniszczeń - kołobrzescy działkowcy nie ukrywają, że złodzieje od lat obierają za cel ogródki.

Jesienią, gdy mieszkańcy rzadziej pojawiają się na działkach, uaktywniają się szabrownicy. Policjanci rozpoczęli więc akcję patrolowo-prewencyjną. Swoją obecnością chcą odstraszyć przestępców, a jednocześnie uświadamiać działkowców, jak zabezpieczyć swoje działki.

St. sierż. Pamela Borkowska mówi, że złodzieje działają nie tylko pod osłoną nocy, a czasem wystarczy choćby chwila naszej nieuwagi. - Nie zostawiajmy w altanach cennych rzeczy, nie zabierajmy na działkę dużych sum pieniędzy. Nawet jeśli wychodzimy tylko na chwilę, zawsze zamykajmy altanę - dodaje st. sierż. Borkowska.

Policjanci apelują, by zwracać uwagę na najbliższą okolicę, a każde podejrzane zachowanie zgłaszać na nr 112.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka".

