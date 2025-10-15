Szabrownicy coraz bardziej aktywni. Policja odwiedza działki

Fot. KPP Kołobrzeg Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeska policja odwiedza Rodzinne Ogrody Działkowe. Rozpoczyna się okres zabezpieczania działek przed zimą.

- Kiedyś moją działkę często okradali. Wycinali mi hortensję a sąsiadce ukradli dynię. Było duże włamanie i dużo zniszczeń - kołobrzescy działkowcy nie ukrywają, że złodzieje od lat obierają za cel ogródki.



Jesienią, gdy mieszkańcy rzadziej pojawiają się na działkach, uaktywniają się szabrownicy. Policjanci rozpoczęli więc akcję patrolowo-prewencyjną. Swoją obecnością chcą odstraszyć przestępców, a jednocześnie uświadamiać działkowców, jak zabezpieczyć swoje działki.



St. sierż. Pamela Borkowska mówi, że złodzieje działają nie tylko pod osłoną nocy, a czasem wystarczy choćby chwila naszej nieuwagi. - Nie zostawiajmy w altanach cennych rzeczy, nie zabierajmy na działkę dużych sum pieniędzy. Nawet jeśli wychodzimy tylko na chwilę, zawsze zamykajmy altanę - dodaje st. sierż. Borkowska.



Policjanci apelują, by zwracać uwagę na najbliższą okolicę, a każde podejrzane zachowanie zgłaszać na nr 112.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski