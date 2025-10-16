Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Autobus kursujący po szczecińskim Cmentarzu Centralnym, elektryczny i bez kierowcy - to propozycja szczecińskiego radnego Koalicji Obywatelskiej, Przemysława Słowika.
Autonomiczny autobus miałby być ułatwieniem - szczególnie dla osób starszych odwiedzających groby bliskich na jednej z największych nekropolii w Europie.

- Ograniczylibyśmy ruch aut, ograniczylibyśmy nie tylko hałas, który wynika z poruszania się aut, ale również zadbali o bezpieczeństwo ludzi, którzy po cmentarzu się poruszają. Ograniczylibyśmy emisję i smród spalin, który na cmentarzu coraz częściej możemy, niestety, poczuć - powiedział Przemysław Słowik.

Pomysł spodobał się mieszkańcom miasta.

- Jestem za. - Ze zniczami to ciężkie, a już wiadomo, że człowiek w tym wieku... - Uważam, że bardzo dobry pomysł, bo ludzie starsi, którzy mają problemy z poruszaniem się, to dla nich będzie super rozwiązanie. - Od jednego grobu do drugiego to jest ponad 500 metrów i to na różnych alejkach są groby porozrzucane. - Daleko mają, moja sąsiadka musi daleko iść; nieraz nie idzie, bo mówi, że za daleko. - Na pewno by się przydał - mówili spacerujący po Cmentarzu Centralnym.

Przemysław Słowik zapowiedział rozmowy z wiceprezydentem miasta w temacie wprowadzenia autonomicznego autobusu. Podobne rozwiązania testowano we Wrocławiu czy Gdańsku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Podobne rozwiązania testowane są we Wrocławiu czy Gdańsku. Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl
Podobne rozwiązania testowane są we Wrocławiu czy Gdańsku. Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

