PiS i Konfederacja pójdą wspólną drogą?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji nie wkluczają koalicji w następnych wyborach parlamentarnych.

O współpracy obu partii rozmawiali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".



Artur Szałabawka, poseł PiS twierdzi, że polska prawica na brak takiej współpracy nie może sobie pozwolić.



- Za bardzo nam jest ideologicznie po drodze, żebyśmy mogli pozwolić na to, żeby kolejny raz dopuścić do tego, żeby lewactwo w jeszcze większej sile miało kompletnie zniszczyć Polskę, gospodarskę, społeczeństwo i rolnictwo - dodaje Szałabawka.



Marcin Bedka z Konfederacji uważa natomiast, że Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się obawiać Konfederacji, ponieważ wyborcy PiS-u bardzo szybko przechodzą do ich partii.



- Rozmowy między PiS-em a Konfederacją zaczną się w ten sposób, że to Konfederacja będzie senior partnerem i będzie dobierała sobie potencjalnych koalicjantów i wtedy jako senior partner zwróci się do Prawa i Sprawiedliwości i zacznie namawiać do tego, żeby z nami współpracowało - podkreśla Bedka.



Następne wybory parlamentarne powinny się odbyć jesienią 2027 roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas