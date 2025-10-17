Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Świnoujście: jest decyzja o sprzedaży części promów

Region Joanna Maraszek

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To już pewne. Świnoujskie promy nie zostaną w mieście. Miasto, z dotychczasowej floty, pozostawi tylko niezbędne do przemieszczania między wyspami jednostki.
Pozostałe będą sprzedane lub... oddane na złom.

Decyzja o sprzedaży jednostek jest już pewna. Wszystko ze względu na koszt ich utrzymania, który generują nawet w czasie spoczynku. - W tej chwili trwają negocjacje i procedury prawne związane ze sprzedażą jednostek - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Utrzymywanie we flocie ośmiu promów w sytuacji, gdy funkcjonuje już tunel, jest niezasadne. Na obecnym etapie prowadzone są już zaawansowane procedury, i prawne, i negocjacje związane właśnie ze sprzedażą promów.

Joanna Agatowska, prezydent miasta podkreśla, że sprzedaż będzie raczej odciążeniem budżetu, a nie konkretnym wpływem. - Sprzedaż tych promów, czy likwidacja tych promów, jeśli miasto uzyska jakiekolwiek dochody, 85 procent z tego tytułu będzie musiało być oddane do Skarbu Państwa. To, co zyskamy, to na pewno zmniejszenie kosztów - tłumaczy Agatowska.

We flocie miejskiej pozostaną cztery jednostki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

październik 2025
serwis z godziny 19:00
