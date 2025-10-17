Świnoujście: jest decyzja o sprzedaży części promów

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To już pewne. Świnoujskie promy nie zostaną w mieście. Miasto, z dotychczasowej floty, pozostawi tylko niezbędne do przemieszczania między wyspami jednostki.

Pozostałe będą sprzedane lub... oddane na złom.



Decyzja o sprzedaży jednostek jest już pewna. Wszystko ze względu na koszt ich utrzymania, który generują nawet w czasie spoczynku. - W tej chwili trwają negocjacje i procedury prawne związane ze sprzedażą jednostek - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Utrzymywanie we flocie ośmiu promów w sytuacji, gdy funkcjonuje już tunel, jest niezasadne. Na obecnym etapie prowadzone są już zaawansowane procedury, i prawne, i negocjacje związane właśnie ze sprzedażą promów.



Joanna Agatowska, prezydent miasta podkreśla, że sprzedaż będzie raczej odciążeniem budżetu, a nie konkretnym wpływem. - Sprzedaż tych promów, czy likwidacja tych promów, jeśli miasto uzyska jakiekolwiek dochody, 85 procent z tego tytułu będzie musiało być oddane do Skarbu Państwa. To, co zyskamy, to na pewno zmniejszenie kosztów - tłumaczy Agatowska.



We flocie miejskiej pozostaną cztery jednostki.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski