Awaria na Bałtyku. Pomogli ratownicy z Dziwnowa

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Doszło do awarii na morzu - pomogli ratownicy z Dziwnowa. Jak podaje portal kamienskie.info.pl, w piątek popołudniu doszło do akcji na Bałtyku.
Ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa pomogli holować jacht z uszkodzonym napędem, który znajdował się na wysokości Dziwnowa. Ratownicy zabezpieczyli jednostkę i odtransportowali ją w kierunku portu.

Mimo złych warunków pogodowych, nikomu nic się nie stało.

