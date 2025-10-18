Awaria na Bałtyku. Pomogli ratownicy z Dziwnowa

Doszło do awarii na morzu - pomogli ratownicy z Dziwnowa. Jak podaje portal kamienskie.info.pl, w piątek popołudniu doszło do akcji na Bałtyku.
Ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa pomogli holować jacht z uszkodzonym napędem, który znajdował się na wysokości Dziwnowa. Ratownicy zabezpieczyli jednostkę i odtransportowali ją w kierunku portu.
Mimo złych warunków pogodowych, nikomu nic się nie stało.
Mimo złych warunków pogodowych, nikomu nic się nie stało.
Edycja tekstu: Michał Król