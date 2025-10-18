Akademia Pacjenta holistycznym podejściu do leczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie tylko specjalistyczne leczenie, ale i ruch czy zbilansowana dieta, pomagają w walce z nowotworami hematologicznymi.

O holistycznym podejściu do leczenia można było posłuchać podczas warsztatów "Akademia Pacjenta" w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.





Jak mówi współorganizator Emilia Demczur z fundacji Carita, wykrycie choroby oraz leczenie to dopiero początek drogi.- Przede wszystkim pacjent musi być zaangażowany w ten cały proces. To znaczy, że musi być odpowiednio dobrana dieta. Pacjent potrzebuje wsparcia psycho-onkologicznego, potrzebny jest też ruch - mówi Demczur.Temu, jak ruszać się, by powrócić do pełnej sprawności, poświęcony został osobny panel warsztatowy, prowadzony przez fizjoterapeutę Michała Chmielewskiego.- Coraz więcej publikacji udowodniło, że aktywność fizyczna faktycznie stanowi klucz do powrotu do sprawności, czyli tak naprawdę odzyskania pełni zdrowia. Bo to, co jest najważniejsze w zdrowiu, to nie jest tylko brak choroby. Zdrowie to jest powrót do takiego codziennego funkcjonowania - mówi Chmielewski.Akademia Pacjenta potrwa do godziny 15:30.