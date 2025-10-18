Prawo i Sprawiedliwość ocenia dwa lata rządów Koalicji 15 października

Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powołano również Radę Regionalną, która będzie nadzorować działania partii w Zachodniopomorskiem. W jej skład weszli parlamentarzyści, szefowie okręgów szczecińskiego i koszalińskiego oraz radni ze Szczecina i Koszalina. Przewodniczącym został Joachim Brudziński. Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

- To były dwa lata marginalizacji Pomorza Zachodniego - tak zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości podsumowali pierwszą połowę rządów Koalicji 15 października.

- To widać chociażby po niskiej skuteczności polityków, którzy znaleźli się w rządzie – ocenił europoseł Joachim Brudziński.



- Wieczorek odchodzi z ministerstwa w atmosferze skandalu, podejrzeń o działania niezgodne z prawem. W jakiej atmosferze odszedł Nitras, to nawet nie ma sensu specjalnie komentować... To pokazuje, jaka jest skuteczność tej ekipy ze Szczecina, z Pomorza Zachodniego dla naszego regionu - wskazywał Brudziński.



Jak przekonywał szczeciński radny Krzysztof Romianowski, politycy koalicji nie zrobili dla miasta niczego dobrego.



- Miała być budowa stadionu Świtu Szczecin. Minister Nitras zapewniał, że znajdzie finansowanie na budowę tego obiektu. I tak znalazł, że radni Koalicji Obywatelskiej wyzerowali cały projekt. Oczywiście, uchwalili tę bezmyślną strefę czystego transportu, ale miasto Szczecin przegrało w konkursie i nie dostało środków na nowy tabor tramwajowy - dodał Romianowski.



Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powołano również Radę Regionalną, która będzie nadzorować działania partii w Zachodniopomorskiem. W jej skład weszli parlamentarzyści, szefowie okręgów szczecińskiego i koszalińskiego oraz radni ze Szczecina i Koszalina. Przewodniczącym został Joachim Brudziński.



