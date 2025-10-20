Szczeciński radny PiS o patrolowaniu granicy. "Służby były przychylne"

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dariusz Smoliński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"To było potrzebne działanie, co przyznawały same służby" - tak szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości relacjonuje swój udział w patrolowaniu granicy polsko-niemieckiej.
Dariusz Smoliński przez dłuższy czas deklarował swój udział w szukaniu osób, które miałyby próbować nielegalnie dostać się do Polski.

Jak zapewniał w "Rozmowie pod Krawatem" - funkcjonariusze poszczególnych służb cieszyli się z takiej pomocy.

- Trudno byłoby wskazać miejsca, gdzie służby były negatywnie nastawione, albo my negatywnie nastawieni do służb - podkreślał gość Radia Szczecin.

- Chce pan powiedzieć, że służby was prosiły o pomoc? - zapytał redaktor Sebastian Wierciak.

- Tak, zdarzyło się raz czy dwa razy, chociaż nie będę wchodził w szczegóły... Kilka razy miała miejsce też sytuacja, w której ktoś - widząc stojące przy przejściu osoby - się wycofywał - odpowiedział Smoliński.

Patrole obywatelskie przez kilka miesięcy na własną rękę patrolowały granicę na wysokości kilku przejść. Krytycy wskazywali, że takie działania mogą być bezprawne.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
