Ostatni odcinek S3 całkowicie przejezdny [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Ostatni odcinek drogi ekspresowej S3 jest całkowicie przejezdny. Uroczyste otwarcie odbyło się w świnoujskim Przytorze. Nowa trasa połączyła morze z górami.
Otwarcie ostatniego odcinka drogi ekspresowej było długo wyczekiwane, szczególnie przez kierowców.

Zdaniem wiceministra Arkadiusza Marchewki ta inwestycja to przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo przemieszczania. - Mamy bardzo bezpieczny, komfortowy i ekspresowy korytarz transportowy aż od morza po granicę z Czechami - dodaje Marchewka.

Minister dodaje, że powstanie drogi jest zapleczem transportowym dla planowanych inwestycji w Świnoujściu. - To otwiera możliwości transportowe zarówno dla osób, które przyjeżdżają na Pomorze Zachodnie rekreacyjne, ale też dla rozwoju naszych portów. Rozwijamy port w Świnoujściu, budujemy głębokowodny terminal, realizujemy też Przylądek Pomerania - podkreśla Marchewka.

S3 ma niemal 500 kilometrów, łączy Świnoujście z Lubawką.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Co byśmy zrobili bez tego marchewki ..... żaden sukces nie błyszczałby tak jak brylantyna.....

