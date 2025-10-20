Ostatni odcinek S3 całkowicie przejezdny [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ostatni odcinek drogi ekspresowej S3 jest całkowicie przejezdny. Uroczyste otwarcie odbyło się w świnoujskim Przytorze. Nowa trasa połączyła morze z górami.

Otwarcie ostatniego odcinka drogi ekspresowej było długo wyczekiwane, szczególnie przez kierowców.



Zdaniem wiceministra Arkadiusza Marchewki ta inwestycja to przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo przemieszczania. - Mamy bardzo bezpieczny, komfortowy i ekspresowy korytarz transportowy aż od morza po granicę z Czechami - dodaje Marchewka.



Minister dodaje, że powstanie drogi jest zapleczem transportowym dla planowanych inwestycji w Świnoujściu. - To otwiera możliwości transportowe zarówno dla osób, które przyjeżdżają na Pomorze Zachodnie rekreacyjne, ale też dla rozwoju naszych portów. Rozwijamy port w Świnoujściu, budujemy głębokowodny terminal, realizujemy też Przylądek Pomerania - podkreśla Marchewka.



S3 ma niemal 500 kilometrów, łączy Świnoujście z Lubawką.



Autorka edycji: Joanna Chajdas