Duńska firma zawiesza budowę fabryki turbin w Szczecinie

Światowy potentat w branży produkcji turbin wiatrowych, czyli duńska firma Vestas, zawiesza swoją inwestycję w Szczecinie.

Informację tę przekazał brytyjski, międzynarodowy dziennik biznesowy "Financial Times". "To żadne zaskoczenie dla mieszkańców Skolwina" - nie ukrywa redaktor naczelny portalu dziennikpolnocny.pl Maciej Zaśko.- Vestas od jakiegoś czasu już nic nie robił, bo pozabierał wszystkie sprzęty, które miał - kontenery, flagi i tak dalej. No i wszyscy czekali, jak się sprawa potoczy, ale niestety poszła w złą stronę. Po tej wiadomości nie tylko ludzie się trochę poirytowali, ale też boją się mieszkańcy, że niestety to będzie dalsza stagnacja tego osiedla - podkreśla Zaśko.W tej sprawie nie ma żadnego oficjalnego komunikatu samego inwestora - informuje zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. W jego ocenie, inwestycja ta została jedynie odłożona w czasie.- I takie też mamy potwierdzenie od strony firmy Vestas, że to nie jest żadne wycofanie się, tylko jest to zawieszenie w czasie. Następuje kryzys w gospodarce światowej, nie ma zamówień na produkty, więc firma Vestas spowalnia swoje działania - tłumaczy Przepiera.Wstrzymanie inwestycji na terenie Skolwina, to efekt światowego braku zapotrzebowania na tego typu produkt - uważa wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.- To są decyzje prywatnej firmy zagranicznej, która realizowała to przedsięwzięcie, myśląc o światowych kontraktach, opierając to o rachunek ekonomiczny i koniunkturę na świecie. Takie są trendy, takie są zmiany. My musimy robić swoje - podkreśla Marchewka.Szczecińska fabryka miała zatrudniać około tysiąca osób oraz związać z jej produkcją kilka tysięcy podwykonawców.