Sedinum | Leszek Herman
Taras widokowy w kształcie mewy? Radni Kołobrzegu maja wątpliwości

Region Przemysław Polanin

Mat. Taros Nova
Czy zabytkowy park w centrum dzielnicy uzdrowiskowej to odpowiednie miejsce dla budowy tarasu widokowego? Takie wątpliwości mają kołobrzescy radni, którzy spotkali się z inwestorem planującym postawienie wieży spacerowej w kształcie gigantycznej mewy.
Jest propozycja nowej atrakcji w Kołobrzegu [WIZUALIZACJE]

Projekt roboczo nazwany „Mewą Kołobrzeg” miał stanąć w zabytkowym parku Aleksandra Fredry, tuż przy nadmorskiej promenadzie.

Uwag do tej propozycji nie kryją radni Adrian Tomicki i Jacek Woźniak. - Zacząłem zauważać coraz większą ingerencję w środowisko. - Generuje to gigantyczny ruch, trzeba byłoby zapewnić miejsca do parkowania w strefie.

Roland Marciniak, pełnomocnik firmy NC Inwestycje przekonuje, że cała konstrukcja nie będzie miała wielkiego wpływu na środowisko.

- Strefa uzdrowiska w Kołobrzegu ma 530 hektarów, a sam park ma 21 ha. Powierzchnia, którą chcemy zająć, to jest niewiele ponad 2000 metrów - mówi Marciniak.

W czasie najbliższej sesji zaplanowanej na 29 października radni zajmą się projektem uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla inwestycji. W przypadku „zielonego światła” urzędnicy będą mogli rozpocząć dalsze rozmowy z inwestorem.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina z programu Tematy i Muzyka (TiM)
Relacja Przemysława Polanina.

Najnowsze podcasty