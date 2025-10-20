Taras widokowy w kształcie mewy? Radni Kołobrzegu maja wątpliwości

Czy zabytkowy park w centrum dzielnicy uzdrowiskowej to odpowiednie miejsce dla budowy tarasu widokowego? Takie wątpliwości mają kołobrzescy radni, którzy spotkali się z inwestorem planującym postawienie wieży spacerowej w kształcie gigantycznej mewy.

Projekt roboczo nazwany „Mewą Kołobrzeg” miał stanąć w zabytkowym parku Aleksandra Fredry, tuż przy nadmorskiej promenadzie.





Uwag do tej propozycji nie kryją radni Adrian Tomicki i Jacek Woźniak. - Zacząłem zauważać coraz większą ingerencję w środowisko. - Generuje to gigantyczny ruch, trzeba byłoby zapewnić miejsca do parkowania w strefie.

Edycja tekstu: Michał Król

Roland Marciniak, pełnomocnik firmy NC Inwestycje przekonuje, że cała konstrukcja nie będzie miała wielkiego wpływu na środowisko.- Strefa uzdrowiska w Kołobrzegu ma 530 hektarów, a sam park ma 21 ha. Powierzchnia, którą chcemy zająć, to jest niewiele ponad 2000 metrów - mówi Marciniak.W czasie najbliższej sesji zaplanowanej na 29 października radni zajmą się projektem uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla inwestycji. W przypadku „zielonego światła” urzędnicy będą mogli rozpocząć dalsze rozmowy z inwestorem.