RSnW: potrzeba dialogu i kompromisu w polityce

Agresja na tle politycznym będzie narastać - mówił ekspert w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W Warszawie 44-latek próbował podpalić biuro Platformy Obywatelskiej. We wcześniejszych latach wielokrotnie dochodziło do ataków na biura polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Lewicy.Jak mówi politolog, profesor Kazimierz Kik - w Europie pogłębia się polaryzacja polityczna.- Fala populizmu narasta. Wokół Polski mamy Węgry, Słowację, Czechy, zupełnie po stronie nurtów populistycznych. Czekamy na to, co będzie w Niemczech, a tam Alternatywa dla Niemiec rośnie - wskazał.Politolog skrytykował również prowadzoną przez obie strony politykę - opartą na interesie partyjnym.- Dzisiaj Polak z Polakiem walczy. Co to znaczy, że jedni dochodzą do władzy, będą sadzać tych, którzy byli u władzy, a potem tamci będą sadzać tych... Gdzie jest zdolność do dialogu? Gdzie jest zdolność do zabierania kompromisów? Gdzie jest zdolność myślenia państwowego, a nie partyjnego?! - retorycznie pytał prof. Kik.Podejrzany o próbę podpalenia biura PO 44-latek został zatrzymany przez policję. Wcześniej miał kierować groźby w kierunku premiera Donalda Tuska.