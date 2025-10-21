RSnW: potrzeba dialogu i kompromisu w polityce

Agresja na tle politycznym będzie narastać - mówił ekspert w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
Jak mówi politolog, profesor Kazimierz Kik - w Europie pogłębia się polaryzacja polityczna.
- Fala populizmu narasta. Wokół Polski mamy Węgry, Słowację, Czechy, zupełnie po stronie nurtów populistycznych. Czekamy na to, co będzie w Niemczech, a tam Alternatywa dla Niemiec rośnie - wskazał.
Politolog skrytykował również prowadzoną przez obie strony politykę - opartą na interesie partyjnym.
- Dzisiaj Polak z Polakiem walczy. Co to znaczy, że jedni dochodzą do władzy, będą sadzać tych, którzy byli u władzy, a potem tamci będą sadzać tych... Gdzie jest zdolność do dialogu? Gdzie jest zdolność do zabierania kompromisów? Gdzie jest zdolność myślenia państwowego, a nie partyjnego?! - retorycznie pytał prof. Kik.
Podejrzany o próbę podpalenia biura PO 44-latek został zatrzymany przez policję. Wcześniej miał kierować groźby w kierunku premiera Donalda Tuska.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz 3 komentarze
pan profesor raczy ubolewać, że dochodzący do władzy ścigają przestępcze działania elementów z poprzedniej ekipy...???
To dość dziwne twierdzenie. Choć z drugiej strony - nie dziwi.
Wszak to PiS chciał wprowadzić przePiSy o bezkarności urzędników za przekręty.
No ta, jak ukradli za poprzedniej kadencji, to powinni się podzielić z tymi z obecnej. W ramach dialogu oczywiście :)
Reżim Tuskaszenki odpowie za prześladowanie opozycji i dewastację praworządności.