Sedinum | Leszek Herman
RSnW: potrzeba dialogu i kompromisu w polityce

Region Julia Nowicka

źródło: pixabay.com/pl/9474585/TyliJura/CC0 - domena publiczna
Agresja na tle politycznym będzie narastać - mówił ekspert w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
Atak na biuro PO w Warszawie. Napastnik zatrzymany

W Warszawie 44-latek próbował podpalić biuro Platformy Obywatelskiej. We wcześniejszych latach wielokrotnie dochodziło do ataków na biura polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Lewicy.

Jak mówi politolog, profesor Kazimierz Kik - w Europie pogłębia się polaryzacja polityczna.

- Fala populizmu narasta. Wokół Polski mamy Węgry, Słowację, Czechy, zupełnie po stronie nurtów populistycznych. Czekamy na to, co będzie w Niemczech, a tam Alternatywa dla Niemiec rośnie - wskazał.

Politolog skrytykował również prowadzoną przez obie strony politykę - opartą na interesie partyjnym.

- Dzisiaj Polak z Polakiem walczy. Co to znaczy, że jedni dochodzą do władzy, będą sadzać tych, którzy byli u władzy, a potem tamci będą sadzać tych... Gdzie jest zdolność do dialogu? Gdzie jest zdolność do zabierania kompromisów? Gdzie jest zdolność myślenia państwowego, a nie partyjnego?! - retorycznie pytał prof. Kik.

Podejrzany o próbę podpalenia biura PO 44-latek został zatrzymany przez policję. Wcześniej miał kierować groźby w kierunku premiera Donalda Tuska.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
pan profesor raczy ubolewać, że dochodzący do władzy ścigają przestępcze działania elementów z poprzedniej ekipy...???
To dość dziwne twierdzenie. Choć z drugiej strony - nie dziwi.
Wszak to PiS chciał wprowadzić przePiSy o bezkarności urzędników za przekręty.
No ta, jak ukradli za poprzedniej kadencji, to powinni się podzielić z tymi z obecnej. W ramach dialogu oczywiście :)
Reżim Tuskaszenki odpowie za prześladowanie opozycji i dewastację praworządności.

