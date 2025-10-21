Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje

Region Sebastian Wierciak

źródło: pixabay.com/pl/114256/peterscode/CC0 - domena publiczna
Szczecin dostanie dziesiątki milionów złotych na tramwaje z Krajowego Planu Odbudowy.
Michał Przepiera o decyzji firmy Vestas: to zawieszenie, a nie rezygnacja

Michał Przepiera [21.10.2025]
Kwota nie jest jeszcze dokładnie znana, ale będzie to minimum 30 mln złotych – zdradził w "Rozmowie pod krawatem" zastępca prezydenta ds. inwestycji, Michał Przepiera.

Co zakłada najbardziej optymistyczny scenariusz? Szczecin może na tabor dostać nawet 80 mln złotych – potwierdza prezydent Przepiera. Wniosek jest już w Komisji Europejskiej w Brukseli.

- Tzw. lista rezerwowa na tramwaje; Szczecin te pieniądze pozyska. One się zresztą produkują, będą w połowie przyszłego roku, więc będziemy mieli znowu bardzo wysokie dofinansowanie - zapowiedział.

Michała Przepierę pytaliśmy skąd aż tak duże widełki; między 30 a 80 milionami złotych jest duża różnica.

- Na liście rezerwowej, jak wiemy, w grze są na poważnie dwa miasta. Jest to związane tak naprawdę z tym, czy pula zostanie zwiększona, czy zostanie podzielona. Z racji tego, że na KPO jest bardzo mało czasu, liczymy na to, że zostanie zwiększona, ale tej pewności nie mamy - powiedział.

Najważniejsze, że 30 mln dla Szczecina na tramwaje to już pewnik – zdradził w Radiu Szczecin prezydent Przepiera.

Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na stronie internetowej i na naszym radiowym Facebooku.

Powtórka na antenie o północy.

W środę gościem o godz. 8:30 będzie burmistrz Polic, Krystian Kowalewski.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
  Zobacz  
  Zobacz  
  Zobacz  
