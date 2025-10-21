Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje

Szczecin dostanie dziesiątki milionów złotych na tramwaje z Krajowego Planu Odbudowy.
Co zakłada najbardziej optymistyczny scenariusz? Szczecin może na tabor dostać nawet 80 mln złotych – potwierdza prezydent Przepiera. Wniosek jest już w Komisji Europejskiej w Brukseli.
- Tzw. lista rezerwowa na tramwaje; Szczecin te pieniądze pozyska. One się zresztą produkują, będą w połowie przyszłego roku, więc będziemy mieli znowu bardzo wysokie dofinansowanie - zapowiedział.
Michała Przepierę pytaliśmy skąd aż tak duże widełki; między 30 a 80 milionami złotych jest duża różnica.
- Na liście rezerwowej, jak wiemy, w grze są na poważnie dwa miasta. Jest to związane tak naprawdę z tym, czy pula zostanie zwiększona, czy zostanie podzielona. Z racji tego, że na KPO jest bardzo mało czasu, liczymy na to, że zostanie zwiększona, ale tej pewności nie mamy - powiedział.
Najważniejsze, że 30 mln dla Szczecina na tramwaje to już pewnik – zdradził w Radiu Szczecin prezydent Przepiera.
