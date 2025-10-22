40 lat politologii w Szczecinie

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Piotr Krzystek i Tomasz Czapiewski Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

40 lat obchodzi w środę Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z tej okazji w auli przy ulicy Krakowskiej pojawiło się wielu jej absolwentów. Między innymi poseł Grzegorz Napieralski, który - jak sam mówi - "zawdzięcza temu wydziałowi całą swoją karierę polityczną".



- Cała moja kariera polityczna zaczęła się tutaj, na studiach, od działalności w młodzieżówce, po bycie radnym, doradcą wojewody czy kandydatem na prezydenta kraju. Dzisiaj mogę tylko wszystkim tym, którzy mnie uczyli podziękować, bo to oni nauczyli mnie tak naprawdę innego życia - podkreśla Napieralski.



40-letni dorobek szczecińskiego instytutu, to także dobry moment na ocenę jego działalności - uważa dyrektor instytutu Tomasz Czapiewski.



- Warto spojrzeć z dystansu, ocenić to, co nam się udało, ale też docenić tych, którzy tą szczecińską politologię budowali. Po to jest ten dzisiejszy moment, żeby te osoby uhonorować, ale też podjąć dyskusję o przyszłości, o tym, co należy i warto zrobić. Stąd tak duże liczba gości, politologów z całego kraju, którzy do tej refleksji nam się przydadzą - dodaje Czapiewski.



W trakcie obchodów odbyła się także debata nad "dorobkiem politologii jako dyscypliny naukowej w Polsce".



Autorka edycji: Joanna Chajdas