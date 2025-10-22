Lekarze apelują o regularne badania profilaktyczne w kierunku raka piersi

Choć różowy październik dobiega końca, to badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka piersi kobiety powinny wykonywać przez cały rok - przekonuje szczecińska radna doktor Dorota Gródecka.

Jak informuje, w grupie największego ryzyka są panie od 50 do 70 roku życia, choć coraz częściej chorują również kobiety młodsze.- Wczesne wykrycie ratuje życie. Dlatego, że im mniejsza zmiana, im szybciej wykryta, może u pacjentki dać jej pełne wyzdrowienie. Zaplanowanie leczenia czy operacyjnego, czy chemioterapii, czy uzupełniającej później radioterapii, ale pacjentka wraca do pełnego zdrowia - mówi dr Gródecka.Co roku około 19 tysięcy Polek otrzymuje diagnozę raka piersi - przypomina senator doktor Tomasz Grodzki.- W Polsce rokrocznie umiera ponad 100 tysięcy ludzi na przeróżne nowotwory złośliwe. Profilaktyka, wczesne wykrycie, daje znacznie większą szansę na wyleczenie - mówi Grodzki.W sobotę 25 października ulicami miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki promujący profilaktykę regularnych badań w tym zakresie.