Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Lekarze apelują o regularne badania profilaktyczne w kierunku raka piersi

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Choć różowy październik dobiega końca, to badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka piersi kobiety powinny wykonywać przez cały rok - przekonuje szczecińska radna doktor Dorota Gródecka.
Jak informuje, w grupie największego ryzyka są panie od 50 do 70 roku życia, choć coraz częściej chorują również kobiety młodsze.

- Wczesne wykrycie ratuje życie. Dlatego, że im mniejsza zmiana, im szybciej wykryta, może u pacjentki dać jej pełne wyzdrowienie. Zaplanowanie leczenia czy operacyjnego, czy chemioterapii, czy uzupełniającej później radioterapii, ale pacjentka wraca do pełnego zdrowia - mówi dr Gródecka.

Co roku około 19 tysięcy Polek otrzymuje diagnozę raka piersi - przypomina senator doktor Tomasz Grodzki.

- W Polsce rokrocznie umiera ponad 100 tysięcy ludzi na przeróżne nowotwory złośliwe. Profilaktyka, wczesne wykrycie, daje znacznie większą szansę na wyleczenie - mówi Grodzki.

W sobotę 25 października ulicami miasta przejdzie Marsz Różowej Wstążki promujący profilaktykę regularnych badań w tym zakresie.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak informuje, w grupie największego ryzyka są panie od 50 do 70 roku życia, choć coraz częściej chorują również kobiety młodsze.
Co roku około 19 tysięcy Polek otrzymuje diagnozę raka piersi - przypomina senator doktor Tomasz Grodzki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 16818 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8850 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7460 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6534 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5741 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krystian Kowalewski
Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Niebuszewie nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problemy z usunięciem dwóch jednostek z Odry w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty