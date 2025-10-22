Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Radni PiS ws. Vestasa: rząd nie zrobił nic, aby zatrzymać inwestora

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Światowy potentat w branży produkcji turbin wiatrowych, czyli duńska firma Vestas, zawiesza swoją inwestycję w Szczecinie.
W ocenie szczecińskiego radnego Krzysztofa Romianowskiego, w tej sprawie polski rząd nie zrobił nic, aby zatrzymać inwestora - strategicznie ważnego dla całego Szczecina.

- Vestas to nie tylko fabryka łopat, turbin, ale to również cała logistyka branży offshore, branży gospodarki morskiej, ale i logistyka związana z pewną rewitalizacją dzielnic północnych Szczecina - mówił Romianowski.

Zdaniem zastępcy prezydenta Szczecina Michała Przepiery w tej sprawie nadal nie ma oficjalnego komunikatu samego inwestora.

Szczecińska fabryka miała zatrudniać około tysiąca osób oraz związać z jej produkcją kilka tysięcy podwykonawców.

Informację o zawieszeniu inwestycji przekazał międzynarodowy dziennik biznesowy Financial Times.

Edycja tekstu: Michał Król
