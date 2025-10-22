Radni PiS ws. Vestasa: rząd nie zrobił nic, aby zatrzymać inwestora

Światowy potentat w branży produkcji turbin wiatrowych, czyli duńska firma Vestas, zawiesza swoją inwestycję w Szczecinie.
Michał Przepiera o decyzji firmy Vestas: to zawieszenie, a nie rezygnacja
- Vestas to nie tylko fabryka łopat, turbin, ale to również cała logistyka branży offshore, branży gospodarki morskiej, ale i logistyka związana z pewną rewitalizacją dzielnic północnych Szczecina - mówił Romianowski.
Zdaniem zastępcy prezydenta Szczecina Michała Przepiery w tej sprawie nadal nie ma oficjalnego komunikatu samego inwestora.
Szczecińska fabryka miała zatrudniać około tysiąca osób oraz związać z jej produkcją kilka tysięcy podwykonawców.
Informację o zawieszeniu inwestycji przekazał międzynarodowy dziennik biznesowy Financial Times.
Edycja tekstu: Michał Król