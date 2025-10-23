Groził służbom ratunkowym - interweniowali pyrzyccy policjanci

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Do zdarzenia doszło przy jednym z domów jednorodzinnych w powiecie pyrzyckim.

Funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję; 58-latek trzymał w ręku przedmiot przypominający broń palną. Mężczyzna został obezwładniony. Mimo to wciąż ubliżał i groził mundurowym oraz ratownikom medycznym.



Sąd zastosował wobec niego dozór policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Grożą mu trzy lata za kratami.



