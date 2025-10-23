Apel do prezydenta o podpisanie ustawy o Parku Narodowym Dolnej Odry

Utworzenie Parku Narodowego Dolnej Odry przyniesie korzyści przyrodnicze, gospodarcze i społeczne - wskazano w opublikowanym w czwartek liście Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaapelowano o podpisanie ustawy o nowym parku.

"W związku z uchwaleniem w dniu 17 października 2025 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, w imieniu wszystkich dyrektorów oraz pracowników obecnie istniejących w naszym kraju parków narodowych zwracam się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą o podpisanie tej ustawy” - zaapelowano w liście do prezydenta podpisanym w imieniu Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych przez prezesa ZP PPN Andrzeja Raja, który jest jednocześnie dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego.Sygnatariusze listu podkreślili, że dotychczasowa wiedza naukowa potwierdza „wyjątkowość przyrodniczą tego obszaru” oraz potrzebę jego pilnej ochrony. Konieczne jest też uregulowanie procesu zarządzania tym obszarem, aby skutecznie pełnił funkcje przyrodnicze, społeczne oraz przeciwpowodziowe."Wobec postępujących zmian klimatu i wzrastającej antropopresji funkcje te są systematycznie tracone, na co wskazują sami mieszkańcy tego regionu oraz przeprowadzone w tym zakresie badania naukowe. Jesteśmy także w pełni przekonani, że utworzenie tego parku narodowego nie wpłynie negatywnie na obecną żeglowność rzeki Odry, jak też na rozwój innych dziedzin gospodarki narodowej" - stwierdzono.W liście zauważono, że w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry pozytywnie wypowiedziały się wszystkie jednostki samorządowe, na terenie których ma być wyznaczony nowy park - zarówno gminne, powiatowe, a także wojewódzkie.Zwrócono uwagę, że parki narodowe to obszary z czystym, nieskażonym powietrzem, często także z wyjątkowym klimatem o cechach zdrowotnych, a także pięknymi krajobrazami oraz niepowtarzalną florą i fauną i pełnią rolę "naturalnych sanatoriów"."Szczególny wymiar tej roli parków narodowych mogliśmy dostrzec w okresie pandemii Covid 19, kiedy to zmęczone sytuacją pandemiczną społeczeństwo bardzo często i licznie odwiedzało parki narodowe dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Taką rolę z pewnością będzie pełnić nowy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry" - wskazano.W opinii ZPPN planowane utworzenie trzech ośrodków edukacyjnych na terenie nowego parku: w Kołbaskowie, Widuchowej i Gryfinie pozwoli na prowadzenie zróżnicowanej i bogatej działalności edukacyjnej w regionie, a także przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców.Utworzenie parku zwiększy też - zdaniem związku - zainteresowanie inwestorów budową infrastruktury turystycznej w tym regionie."Przeprowadzone dotychczas badania zarówno za granicą, jak i w naszym kraju wskazują jednoznacznie, że w gminach, w których utworzono parki narodowe, wiele wskaźników, takich jak wskaźnik bezrobocia, ilość powstających podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, dochód brutto na jednego mieszkańca, czy zainteresowanie inwestorów do realizacji dużych przedsięwzięć są znacznie korzystniejsze, niż w gminach, które w swoich granicach administracyjnych parków narodowych nie posiadają" - wskazano w liście.Przywołano również badania opinii publicznej, wedle których 70 proc. respondentów opowiedziało się za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry."Odsetek zwolenników jest jeszcze większy w województwie zachodniopomorskim i w powiatach, w których park ma powstać. Zwolennicy utworzenia parku przeważają wśród wyborców każdej z głównych partii politycznych" - zaznaczono w liście.Teren Parku Narodowego Dolnej Odry ma objąć obszar o powierzchni ponad 3,8 tys. ha w województwie zachodniopomorskim. Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. Wędkarstwo ma być możliwe na zasadach określonych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub w zarządzeniu dyrektora parku narodowego.Do nowego parku będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące parków narodowych, wyznaczające ich zadania, w tym prowadzenie działań ochronnych, udostępnianie obszaru parku oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej.Z ustawy wynika, że limit wydatków budżetu państwa związany z projektowanym parkiem w latach 2026-2035 ma wynieść 167 mln zł, z czego w 2026 r. miałoby to być ponad 19 mln zł, a w 2027 r. – 16,6 mln zł.W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.