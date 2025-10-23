Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Apel do prezydenta o podpisanie ustawy o Parku Narodowym Dolnej Odry

Region Polska Agencja Prasowa

Prezydent RP Karol Nawrocki. PAP/Marcin Obara
Prezydent RP Karol Nawrocki. PAP/Marcin Obara
Utworzenie Parku Narodowego Dolnej Odry przyniesie korzyści przyrodnicze, gospodarcze i społeczne - wskazano w opublikowanym w czwartek liście Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaapelowano o podpisanie ustawy o nowym parku.
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw

Mieszkańcy Gryfina nie chcą Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]
Ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry trafi do prezydenta
Przyjęto poprawkę do ustawy ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Sejm zajmie się dziś Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry
"W związku z uchwaleniem w dniu 17 października 2025 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, w imieniu wszystkich dyrektorów oraz pracowników obecnie istniejących w naszym kraju parków narodowych zwracam się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą o podpisanie tej ustawy” - zaapelowano w liście do prezydenta podpisanym w imieniu Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych przez prezesa ZP PPN Andrzeja Raja, który jest jednocześnie dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego.

Sygnatariusze listu podkreślili, że dotychczasowa wiedza naukowa potwierdza „wyjątkowość przyrodniczą tego obszaru” oraz potrzebę jego pilnej ochrony. Konieczne jest też uregulowanie procesu zarządzania tym obszarem, aby skutecznie pełnił funkcje przyrodnicze, społeczne oraz przeciwpowodziowe.

"Wobec postępujących zmian klimatu i wzrastającej antropopresji funkcje te są systematycznie tracone, na co wskazują sami mieszkańcy tego regionu oraz przeprowadzone w tym zakresie badania naukowe. Jesteśmy także w pełni przekonani, że utworzenie tego parku narodowego nie wpłynie negatywnie na obecną żeglowność rzeki Odry, jak też na rozwój innych dziedzin gospodarki narodowej" - stwierdzono.

W liście zauważono, że w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry pozytywnie wypowiedziały się wszystkie jednostki samorządowe, na terenie których ma być wyznaczony nowy park - zarówno gminne, powiatowe, a także wojewódzkie.

Zwrócono uwagę, że parki narodowe to obszary z czystym, nieskażonym powietrzem, często także z wyjątkowym klimatem o cechach zdrowotnych, a także pięknymi krajobrazami oraz niepowtarzalną florą i fauną i pełnią rolę "naturalnych sanatoriów".

"Szczególny wymiar tej roli parków narodowych mogliśmy dostrzec w okresie pandemii Covid 19, kiedy to zmęczone sytuacją pandemiczną społeczeństwo bardzo często i licznie odwiedzało parki narodowe dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Taką rolę z pewnością będzie pełnić nowy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry" - wskazano.

W opinii ZPPN planowane utworzenie trzech ośrodków edukacyjnych na terenie nowego parku: w Kołbaskowie, Widuchowej i Gryfinie pozwoli na prowadzenie zróżnicowanej i bogatej działalności edukacyjnej w regionie, a także przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców.

Utworzenie parku zwiększy też - zdaniem związku - zainteresowanie inwestorów budową infrastruktury turystycznej w tym regionie.

"Przeprowadzone dotychczas badania zarówno za granicą, jak i w naszym kraju wskazują jednoznacznie, że w gminach, w których utworzono parki narodowe, wiele wskaźników, takich jak wskaźnik bezrobocia, ilość powstających podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, dochód brutto na jednego mieszkańca, czy zainteresowanie inwestorów do realizacji dużych przedsięwzięć są znacznie korzystniejsze, niż w gminach, które w swoich granicach administracyjnych parków narodowych nie posiadają" - wskazano w liście.

Przywołano również badania opinii publicznej, wedle których 70 proc. respondentów opowiedziało się za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

"Odsetek zwolenników jest jeszcze większy w województwie zachodniopomorskim i w powiatach, w których park ma powstać. Zwolennicy utworzenia parku przeważają wśród wyborców każdej z głównych partii politycznych" - zaznaczono w liście.

Teren Parku Narodowego Dolnej Odry ma objąć obszar o powierzchni ponad 3,8 tys. ha w województwie zachodniopomorskim. Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. Wędkarstwo ma być możliwe na zasadach określonych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub w zarządzeniu dyrektora parku narodowego. Do nowego parku będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące parków narodowych, wyznaczające ich zadania, w tym prowadzenie działań ochronnych, udostępnianie obszaru parku oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej.

Z ustawy wynika, że limit wydatków budżetu państwa związany z projektowanym parkiem w latach 2026-2035 ma wynieść 167 mln zł, z czego w 2026 r. miałoby to być ponad 19 mln zł, a w 2027 r. – 16,6 mln zł.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od wczoraj oglądane 27102 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17018 razy)
  3. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8923 razy)
  4. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7527 razy)
  5. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6602 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Andrzej Montwiłł
Dzieci posadziły w lesie 1500 buków [WIDEO, ZDJĘCIA]
PCK zaprasza na Festyn Dobroci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krystian Kowalewski
Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Niebuszewie nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty