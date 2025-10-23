Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Cyber Czat w Szczecinie, czyli jak dbać o cyberodporność młodych [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Potrzebujemy dobrych praktyk związanych z korzystaniem z internetu - uważają eksperci, uczestnicy konferencji Cyber Czat, która odbyła się w Szczecinie.
W debacie na temat cyberodporności, dezinformacji czy też cyberzagrożeń wzięli udział nauczyciele, pedagodzy i edukatorzy z naszego regionu. Jednym z wątków było dbanie o domowe bezpieczeństwo naszych dzieci.

Zdaniem Kierownika Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK Anny Rywczyńskiej, w sieci można przyjąć zasadę dwóch R - czyli relacji z dzieckiem i rutyny.

- Przyjmijmy to wszystko, z czym dziecko przychodzi, zainteresujmy się tym. Istotne są też te z rutyny związane z mediami, które muszą być spójne dla nas wszystkich. Jeżeli mówimy dziecku, żeby nie korzystało z telefonu w czasie jedzenia, to my też tak róbmy - podkreśla Rywczyńska.

Materiały edukacyjne na temat zagrożeń w sieci można znaleźć na stronie internetowej Better Internet For Kids.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
