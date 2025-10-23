Niskie przeloty śmigłowców to tylko ćwiczenia Wojsk Specjalnych [ZDJĘCIA]

Od środy w regionie trwają ćwiczenia Wojsk Specjalnych z użyciem śmigłowców Mi-17.
- Wnuczka mówiła, że bez przerwy latały, jakieś strzały było słychać, więcej nic nie wiem. - Był hałas, się słyszało, jak płynęły z nieba gdzieś tam. - Wczoraj czy przedwczoraj, to na pewno były takie dosyć głośne i to latało ich kilka - mówią mieszkańcy.
- Te śmigłowce są dość głośne. Kształcenie na niskich przelotach pilotów jest umiejętnością taką unikalną. Jest też wykorzystywana przede wszystkim w zwalczaniu różnego rodzaju klęsk żywiołowych - mówi podpułkownik Mariusz Łapeta, rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.
Ćwiczenia potrwają do środy 29 października.
