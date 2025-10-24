Tunel zamknięty w nocy. Apel do kierowców

Najpierw wahadło, później całkowite zamknięcie. Tunel pod Świną w nocy z piątku na sobotę będzie częściowo niedostępny.

Kierowcy z utrudnieniami w ruchu muszą liczyć się od godziny 22. Do 23 w tunelu łączącym wyspy Uznam i Wolin wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Pracownicy Zarządu Dróg i Żeglugi kierują do kierowców prośby o zwracanie uwagi na znaki zmienne.





- Dla nas wprowadzenie ruchu wahadłowego jest bardzo, bardzo stresujące. Boimy się, że dojdzie do jakiejś kolizji, wypadku. Dużo kierowców musi się jeszcze nauczyć jeździć przy takim ruchu wahadłowym. Nie patrzą na sygnalizatory. Jadą pod prąd, zjeżdżają nie na ten pas, co trzeba. Mimo, że mamy krzyżostrzałki pod sufitem, nie zwracają na nie w ogóle uwagi - mówi jeden z pracowników.

Tunel dla ruchu zamknięty będzie od godz. 23 do 5 nad ranem w sobotę. W tym czasie kierowcy korzystać mogą z przeprawy promowej. Kursy nocnej linii Komunikacji Autobusowej pozostają bez zmian. Powodem zamknięcia tunelu są przeglądy gwarancyjne.