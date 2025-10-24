Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rolnicy protestują. Mogą być utrudnienia dla kierowców

Region Piotr Tolko

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Uwaga kierowcy - na drodze nr 10 w miejscowości Krąpiel koło Stargardu, w południe rozpocznie się protest rolników.
Przez dwie godziny grupa osób będzie przechodzić przez pasy. Może to spowodować utrudnienia w ruchu. Piątkowy protest to kontynuacja ubiegłotygodniowej akcji, manifestacje mają odbywać się tu cyklicznie, co tydzień.

Jednocześnie rozpoczyna się protest rolników w Pyrzycach. Przez centrum miasta przejedzie kilkadziesiąt ciągników. Rolnicy domagają się działań rządu w związku z niskimi cenami zbóż, oraz wsparcia w związku z napływem tańszej żywności z Ukrainy i krajów Ameryki Południowej, która nie jest produkowana według standardów unijnych.

W połowie listopada planowane są większe protesty na terenie całego kraju. Rolnicy z Zachodniopomorskiego zapowiadają, że od 14 listopada w całym regionie ruszy duża akcja protestacyjna, która potrwa miesiąc.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

