Rolnicy protestują. Mogą być utrudnienia dla kierowców

Uwaga kierowcy - na drodze nr 10 w miejscowości Krąpiel koło Stargardu, w południe rozpocznie się protest rolników.
Przez dwie godziny grupa osób będzie przechodzić przez pasy. Może to spowodować utrudnienia w ruchu. Piątkowy protest to kontynuacja ubiegłotygodniowej akcji, manifestacje mają odbywać się tu cyklicznie, co tydzień.
Jednocześnie rozpoczyna się protest rolników w Pyrzycach. Przez centrum miasta przejedzie kilkadziesiąt ciągników. Rolnicy domagają się działań rządu w związku z niskimi cenami zbóż, oraz wsparcia w związku z napływem tańszej żywności z Ukrainy i krajów Ameryki Południowej, która nie jest produkowana według standardów unijnych.
W połowie listopada planowane są większe protesty na terenie całego kraju. Rolnicy z Zachodniopomorskiego zapowiadają, że od 14 listopada w całym regionie ruszy duża akcja protestacyjna, która potrwa miesiąc.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
