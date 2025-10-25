Nowy rozkład lotów na lotnisku Szczecin-Goleniów

Od niedzieli w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów zacznie obowiązywać zimowy rozkład lotów.
To oznacza zmiany dla pasażerów. Samoloty linii Wizzair do Norwegii będą lądować na głównym lotnisku Oslo Gardermoen.
Od stycznia, do stolicy Norwegii dolecimy z Goleniowa trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, piątki i niedziele. Po kilkunastu latach przerwy wrócą zimowe loty czarterowe - od grudnia będzie można dolecieć bezpośrednio do Egiptu.
Częściej będą odbywać się również loty linią Ryanair - do Dublina, Liverpoolu i Londynu Stansted.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Od stycznia, do stolicy Norwegii dolecimy z Goleniowa trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, piątki i niedziele. Po kilkunastu latach przerwy wrócą zimowe loty czarterowe - od grudnia będzie można dolecieć bezpośrednio do Egiptu.
Częściej będą odbywać się również loty linią Ryanair - do Dublina, Liverpoolu i Londynu Stansted.
Autorka edycji: Joanna Chajdas