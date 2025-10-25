Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Nowy rozkład lotów na lotnisku Szczecin-Goleniów

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od niedzieli w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów zacznie obowiązywać zimowy rozkład lotów.
To oznacza zmiany dla pasażerów. Samoloty linii Wizzair do Norwegii będą lądować na głównym lotnisku Oslo Gardermoen.

Od stycznia, do stolicy Norwegii dolecimy z Goleniowa trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, piątki i niedziele. Po kilkunastu latach przerwy wrócą zimowe loty czarterowe - od grudnia będzie można dolecieć bezpośrednio do Egiptu.

Częściej będą odbywać się również loty linią Ryanair - do Dublina, Liverpoolu i Londynu Stansted.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27673 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17511 razy)
  3. Tragedia w Kołobrzegu. W żłobku zmarło dziecko
    (od 20 października oglądane 4273 razy)
  4. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
    (od 20 października oglądane 4190 razy)
  5. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4068 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie trwają ME w karate. Medal dla zawodniczki z Bushikanu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Biskupski

Najnowsze podcasty