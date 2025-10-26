Kierujący pojazdem marki BMW... Dachowanie, dwójka poszkodowanych i areszt [ZDJĘCIA]

Pojazd prowadził 23-letni mężczyzna, który nie posiadał stosownych uprawnień do poruszania się po drogach publicznych w Polsce. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Dachowanie BMW na drodze wojewódzkiej nr 166.
Jak się okazało pojazd prowadził 23-letni mężczyzna, który nie posiadał stosownych uprawnień do poruszania się po drogach publicznych w Polsce.
- W pojeździe była 26-letnia kobieta oraz jej 4-letnie dziecko, które było przewożone bez fotelika bezpieczeństwa. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że kobieta jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 120 dni pozbawienia wolności - poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, asp. Kinga Plucińska-Gudełajska.
Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
