Kierujący pojazdem marki BMW... Dachowanie, dwójka poszkodowanych i areszt [ZDJĘCIA]

Pojazd prowadził 23-letni mężczyzna, który nie posiadał stosownych uprawnień do poruszania się po drogach publicznych w Polsce. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin] Pojazd prowadził 23-letni mężczyzna, który nie posiadał stosownych uprawnień do poruszania się po drogach publicznych w Polsce. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin] Pojazd prowadził 23-letni mężczyzna, który nie posiadał stosownych uprawnień do poruszania się po drogach publicznych w Polsce. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin] Pojazd prowadził 23-letni mężczyzna, który nie posiadał stosownych uprawnień do poruszania się po drogach publicznych w Polsce. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]

Dachowanie BMW na drodze wojewódzkiej nr 166.