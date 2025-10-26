Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina

Choć do wyborów samorządowych w Szczecinie jeszcze 3,5 roku, to rozpoczęło się już sporządzanie nieoficjalnej listy kandydatów na stanowisko prezydenta miasta.

Jednym z nich ma być wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.- W ogóle mnie nie dziwi jego deklaracja, zwłaszcza po tym, jak pan Trzaskowski i jego ludzie ze Szczecina, tak naprawdę organizujący mu kampanię, przegrali wybory prezydenckie, bo tutaj ewentualnym jeszcze kandydatem mógłby być pan Jaskólski, bo wiem, że takie ambicje kiedyś zgłaszał - zauważył gość porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin Rafał Kubowicz z Konfederacji.Trzeba mieć bardzo bujną wyobraźnię, aby składać takie deklaracje na 3,5 roku przed wyborami - uważa szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.- Żaden poważny polityk - w mojej ocenie - na 3,5 roku przed wyborami chyba by czegoś takiego nie deklarował. Tu się może bardzo wiele zmienić. Może być naprawdę trzęsienie ziemi w polityce - przewiduje Romianowski.W szeregach Koalicji Obywatelskiej jest wielu wykwalifikowanych polityków, którzy mogą ubiegać się o fotel prezydenta - uważa radny sejmiku Artur Nycz.- Pan minister Marchewka jest dzisiaj tym kandydatem, który jest na pierwszym miejscu. Tam wcześniej jeszcze taką deklarację składał Grzegorz Napieralski - dodał radny Nycz.Ze względu na obecnie obowiązującą dwukadencyjność prezydent Szczecina Piotr Krzystek może rządzić miastem tylko do 2029 roku.Edycja tekstu: Jacek Rujna