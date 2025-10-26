Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Choć do wyborów samorządowych w Szczecinie jeszcze 3,5 roku, to rozpoczęło się już sporządzanie nieoficjalnej listy kandydatów na stanowisko prezydenta miasta.
Premier za uchyleniem limitu dwukadencyjności w samorządach

Premier za uchyleniem limitu dwukadencyjności w samorządach

Kawiarenka polityczna 26.10.2025
Goście Kawiarenki komentują polityczne konwencje
Jednym z nich ma być wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

- W ogóle mnie nie dziwi jego deklaracja, zwłaszcza po tym, jak pan Trzaskowski i jego ludzie ze Szczecina, tak naprawdę organizujący mu kampanię, przegrali wybory prezydenckie, bo tutaj ewentualnym jeszcze kandydatem mógłby być pan Jaskólski, bo wiem, że takie ambicje kiedyś zgłaszał - zauważył gość porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin Rafał Kubowicz z Konfederacji.

Trzeba mieć bardzo bujną wyobraźnię, aby składać takie deklaracje na 3,5 roku przed wyborami - uważa szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.

- Żaden poważny polityk - w mojej ocenie - na 3,5 roku przed wyborami chyba by czegoś takiego nie deklarował. Tu się może bardzo wiele zmienić. Może być naprawdę trzęsienie ziemi w polityce - przewiduje Romianowski.

W szeregach Koalicji Obywatelskiej jest wielu wykwalifikowanych polityków, którzy mogą ubiegać się o fotel prezydenta - uważa radny sejmiku Artur Nycz.

- Pan minister Marchewka jest dzisiaj tym kandydatem, który jest na pierwszym miejscu. Tam wcześniej jeszcze taką deklarację składał Grzegorz Napieralski - dodał radny Nycz.

Ze względu na obecnie obowiązującą dwukadencyjność prezydent Szczecina Piotr Krzystek może rządzić miastem tylko do 2029 roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- W ogóle mnie nie dziwi jego deklaracja, zwłaszcza po tym, jak pan Trzaskowski i jego ludzie ze Szczecina, tak naprawdę organizujący mu kampanię, przegrali wybory prezydenckie, bo tutaj ewentualnym jeszcze kandydatem mógłby być pan Jaskólski, bo wiem, że takie ambicje kiedyś zgłaszał - zauważył gość porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin Rafał Kubowicz z Konfederacji.
- Żaden poważny polityk - w mojej ocenie - na 3,5 roku przed wyborami chyba by czegoś takiego nie deklarował. Tu się może bardzo wiele zmienić. Może być naprawdę trzęsienie ziemi w polityce - przewiduje Romianowski.
- Pan minister Marchewka jest dzisiaj tym kandydatem, który jest na pierwszym miejscu. Tam wcześniej jeszcze taką deklarację składał Grzegorz Napieralski - dodał radny Nycz.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Marchewka? Prezydent na miarę Jurczyka...

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27731 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17617 razy)
  3. Tragedia w Kołobrzegu. W żłobku zmarło dziecko
    (od 20 października oglądane 4329 razy)
  4. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4263 razy)
  5. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
    (od 20 października oglądane 4260 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie trwają ME w karate. Medal dla zawodniczki z Bushikanu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty