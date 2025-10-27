Ćwierć miliarda na odprawy w Dolnej Odrze

Rekordowy pakiet wsparcia popłynie do pracowników Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie. To około 250 milionów złotych.



PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A zawarła w tej sprawie porozumienie ze związkami zawodowymi. To w związku z wygaszaniem pracy elektrowni węglowej w regionie i planowanymi zwolnieniami.Pracownicy otrzymają odprawy sięgające nawet 30-krotności średniego wynagrodzenia, czyli do 400 tys. złotych brutto na osobę.Do ich dyspozycji będą także doradcy zawodowi i eksperci do spraw rynku pracy.