Ćwierć miliarda na odprawy w Dolnej Odrze

Rekordowy pakiet wsparcia popłynie do pracowników Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie. To około 250 milionów złotych.
Pracownicy otrzymają odprawy sięgające nawet 30-krotności średniego wynagrodzenia, czyli do 400 tys. złotych brutto na osobę.
Do ich dyspozycji będą także doradcy zawodowi i eksperci do spraw rynku pracy.
Tusk rozwalił stocznie, teraz elektrownie... ten sam mechanizm ... na kogo Wy ludzie głosowaliście !!!!
A @AntyZielony dalej dezinformuje. Kto był premierem i dał kasę na stocznie w 2002 roku, z której nigdy nikt się nie rozliczył? I czyim flagowym projektem była budowa bloków gazowych w Dolnej Odrze, które jak wiadomo zastąpią bloki węglowa? Budowa bloków rozpoczęła się w 2020 roku. Kto był premierem?
Czy decyzji o likwidacji nie podjęto za władzy PiSu? @antyzielony, czy ten Tusk jest z tobą teraz w pokoju?