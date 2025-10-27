Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Ćwierć miliarda na odprawy w Dolnej Odrze

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Rekordowy pakiet wsparcia popłynie do pracowników Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie. To około 250 milionów złotych.
Pracownicy Elektrowni Dolna Odra boją się o swoją przyszłość - w planach wygaszanie bloków węglowych

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A zawarła w tej sprawie porozumienie ze związkami zawodowymi. To w związku z wygaszaniem pracy elektrowni węglowej w regionie i planowanymi zwolnieniami.

Pracownicy otrzymają odprawy sięgające nawet 30-krotności średniego wynagrodzenia, czyli do 400 tys. złotych brutto na osobę.

Do ich dyspozycji będą także doradcy zawodowi i eksperci do spraw rynku pracy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz 3 komentarze

Tusk rozwalił stocznie, teraz elektrownie... ten sam mechanizm ... na kogo Wy ludzie głosowaliście !!!!
A @AntyZielony dalej dezinformuje. Kto był premierem i dał kasę na stocznie w 2002 roku, z której nigdy nikt się nie rozliczył? I czyim flagowym projektem była budowa bloków gazowych w Dolnej Odrze, które jak wiadomo zastąpią bloki węglowa? Budowa bloków rozpoczęła się w 2020 roku. Kto był premierem?
Czy decyzji o likwidacji nie podjęto za władzy PiSu? @antyzielony, czy ten Tusk jest z tobą teraz w pokoju?

