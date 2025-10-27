Ponad 30 zarzutów za oszustwa

31 zarzutów za oszustwa i próbę przekupstwa usłyszał 37-latek ze Szczecina. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.
Jak ustaliła policja, jeden z zarzutów dotyczy próby przekupienia kuriera współpracującego z jedną z firm sieci komórkowej. Mężczyzna, chcąc uniknąć weryfikacji tożsamości przy odbiorze przesyłki z umową ratalną, próbował wręczyć sto złotych, mówiąc by kurier „nie robił problemów z formalnościami”.
Podejrzany wielokrotnie dopuszczał się podobnych czynów. Łączna wartość wyrządzonej szkody przekracza 36 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja apeluje do osób, które mogły paść ofiarą podobnych oszustw, o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem 112.
