Ponad 30 zarzutów za oszustwa

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. KMP w Szczecinie
Fot. KMP w Szczecinie
31 zarzutów za oszustwa i próbę przekupstwa usłyszał 37-latek ze Szczecina. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.
Jak ustaliła policja, jeden z zarzutów dotyczy próby przekupienia kuriera współpracującego z jedną z firm sieci komórkowej. Mężczyzna, chcąc uniknąć weryfikacji tożsamości przy odbiorze przesyłki z umową ratalną, próbował wręczyć sto złotych, mówiąc by kurier „nie robił problemów z formalnościami”.

Podejrzany wielokrotnie dopuszczał się podobnych czynów. Łączna wartość wyrządzonej szkody przekracza 36 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja apeluje do osób, które mogły paść ofiarą podobnych oszustw, o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem 112.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz 1 komentarz

Na ROD Stoczniowiec na Wyspie Puckiej, od lat zarząd kradnie pieniądze od działkowcow, typu oplaty dodatkowe nie zgodne ze Statutem i Ustawą o Rod. Czy działkowcy zdają sobie sprawe, że stali się ofiarami oszustów na nie małe pieniądze. Ktoś sie tym zajmie ? Ponoć jeden dzialkowiec wygral sprawe w sądzie. Czy kolejni ruszą na odzyskanie pieniedzy nielegalnie pobieranych przez anty Zarząd na Stoczniowcu ?

